In diesem Artikel erfährst Du:

Warum sich das Personal zweier britischer Kliniken für eine geschlechtsneutrale Sprache einsetzt.

Welche Wörter statt Mutter oder Vater genutzt werden.

Wie auf diese Weise Diskriminierung verhindert werden soll.

Sprache hat Macht. Welche Worte wir benutzen, sagt etwas darüber aus, wer wir sind. Und diese Worte können Menschen willkommen heißen, aber auch ausschließen. In den Universitätskliniken in Brighton und Sussex bemüht sich das medizinische Personal nun seit gut einem Jahr um eine Sprache, die niemanden diskriminiert. So wurde aus der "Muttermilch" die "Menschenmilch" (human milk) oder auch die "Milch des stillenden Elternteils".

Wieso das alles? Weil nicht nur Menschen, die sich als Frau oder Mutter definieren, Kinder gebären oder auch stillen können. Durch die zusätzlichen Begriffe sollen sich trans- und nicht-binäre Eltern auf der Geburtenstation willkommen fühlen. Sie werden nicht mehr von vorneherein als Mutter oder Vater definiert, sondern als "Elternteil" (parent) oder "Co-Elternteil" (co parent).