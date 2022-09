Sandra Hunke ist Anlagenmechanikerin und Model – und verbindet beides als Handwerksinfluencerin. Foto: dpa/Sandra Hunke up-down up-down Logo NEO Trend Arbeitsinfluencer Handwerker als Influencer: So instatauglich sind Baustellen und | 20.09.2022, 10:54 Uhr Von dpa Julia Wadle | 20.09.2022, 10:54 Uhr

Videos vom Bau, Fotos aus der Werkstatt und witzige Einblicke in den Alltag: Was treibt Handwerksinfluencerinnen an?