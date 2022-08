Paddy Considine als König Viserys Targaryen in der Serie „House of the Dragon“. FOTO: HBO Max/AP/dpa up-down up-down Logo NEO Streamingstart in Deutschland „House of the Dragon“: Alles, was Du zur neuen „GoT“-Serie wissen musst und | 22.08.2022, 20:30 Uhr | Update vor 1 Std. Von Laura Cäcilia Wolfert dpa | 22.08.2022, 20:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit Montag startet das „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ in Deutschland: Wo sind alle Folgen zu streamen, wer spielt mit, worum geht es? Die erste Kritik: