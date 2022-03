Wenn Du wolltest, könntest Du Dein eigenes Huhn auf Deiner eigenen Straße zwischen Deinen eigenen Felden halten. FOTO: imago images/Jason Ernst Gedankenexperiment Angenommen wir teilen Deutschland fair auf: Was Du außer einem Huhn noch bekommst Von Yannick Kitzinger | 27.03.2022, 07:41 Uhr

15 Zentimeter Meter Autobahn nur für Dich. Dazu 40 Gramm Gold und 1082 Bäume. In diesem Gedankenexperiment erfährst Du, was Du alles Dein Eigen nennen könntest, wenn wir alles in Deutschland fair auf die Bürger verteilen würden.