In diesem Artikel erfährst Du:

Was die Vor- und Nachteile des neuen CWA-Updates sind.

Warum es vor allem für Familien nützlich sein kann.

Wann die neuen Funktionen verfügbar sein sollen.

Die amtliche Corona-Warn-App feiert bald zweijähriges Bestehen: Am 16. Juni 2020 wurde die App des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland veröffentlicht, einen Monat später in weiteren europäischen Staaten. Die App soll bei der Bekämpfung der Pandemie helfen. Sie dient zur Kontaktverfolgung, schickt Warnhinweise zur Ansteckungsgefahr und verwaltet digitale Test- und Impfnachweise.

Wie viel die App wirklich nutzt, darüber streiten sich nach wie vor die Experten. Unter anderem wird der Datenschutz kritisiert, genauso wie die technische Umsetzung. Nicht jeder positive PCR-Test lässt sich scannen, wohl nur 25 Prozent der Bevölkerung nutzen die App aktiv. Mit dem neuen Update, der Version 2.21, könnte die App ihr Nutzen allerdings verbessern: Versprochen wird eine Testverwaltung für alle Familienmitglieder.

Wie funktioniert die Testverwaltung für Familienmitglieder?

Laut dem offiziellen Blog der App können Eltern beispielsweise die Testergebnisse ihrer Kinder auf ihrem Smartphone erhalten und Covid-Testzertifikate für sie anfordern. Auf der Startseite der Corona-Warn-App sehen sie den Bereich „Tests von Familienmitgliedern“, wo sie das Testergebnis der Kinder einsehen können, sobald es vorliegt.