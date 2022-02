Auf gute Nachbarschaft: In der Nähe der Eltern zu wohnen, kann für junge Familien eine große Entlastung bedeuten (Symbolbild). FOTO: dpa/Frank Rumpenhorst Grundstücksteilung Bauen in Mamas Garten: So klappt es mit dem Eigenheim Von dpa | 17.02.2022, 16:51 Uhr

Wie wäre es, zurück nach Hause zu ziehen? Also nicht in Dein Elternhaus, sondern in ein Eigenheim in Mamas und Papas großem Garten. Die Grundstücksteilung kann die Lösung einer langen Suche sein.