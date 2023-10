Antisemitismus-Vorwürfe Prechts Podcast-Aussagen: Strack-Zimmermann und Lanz im Wortgefecht Von Patrick Kern | 20.10.2023, 14:27 Uhr Marie Agnes Strack-Zimmermann (FDP) war am Donnerstag auf Konfrontationskurs mit Moderator Markus Lanz. Foto: ZDF up-down up-down

Am Donnerstag kritisierte FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann in der Polit-Talkshow von Markus Lanz die Berichterstattung über den Krieg in Nahost. Auch die umstrittene Podcast-Folge des Moderators wurde nochmal zum Thema. All dies führte zum minutenlangen Wortgefecht.