Krieg in Nahost Raketeneinschlag in Klinik im Gazastreifen: Entsetzen, Wut und Beschuldigungen Von dpa | 18.10.2023, 04:35 Uhr | Update vor 19 Min. In einem Krankenhaus im Gazastreifen sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums bei einem israelischen Luftangriff Hunderte Menschen getötet und verletzt worden. Foto: Mohammed Talatene/dpa up-down up-down

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten von Toten und Verletzten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Was in der Nacht geschah.