Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas hat Scholz Israel die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: Den Platz an der Seite Israels“, sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag. „Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe.“ Israel habe „das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen“.

Der Bundestag hat zudem einstimmig ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für Israel nach den Terrorangriffen der Hamas gesetzt. „Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das Existenzrecht Israels ist durch nichts zu relativieren“, heißt es in einem Entschließungsantrag, der am Donnerstag mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen wurde. Das Parlament verurteilt darin die „barbarischen Gewaltakte“ aufs Schärfste und betont, es stehe solidarisch und entschlossen an der Seite Israels.

Den Antrag hatten die Ampel-Koalition und die oppositionelle Union gemeinsam zu der Regierungserklärung von Kanzler Scholz eingebracht - im Plenum stimmten dann auch AfD und Linke zu. Darin heißt es weiter, Deutschland müsse „auf der Grundlage des Völkerrechts Israel alles Notwendige und Erwünschte zur Verfügung stellen, was es für die Verteidigung braucht“.

Die Ereignisse als Vorwand für Gewalt und antisemitische Hetze in Deutschland zu nutzen, sei verabscheuungswürdig. Der Bundestag stehe für den Schutz aller Jüdinnen und Juden sowie jüdischer Einrichtungen ein. „Die Sichtbarkeit jüdischen Lebens ist ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft“, heißt es in dem beschlossenen Antrag.

Regierung will jede Bitte um Unterstützung prüfen

„Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“, betonte Scholz. „Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsende Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“

Er habe Premierminister Benjamin Netanjahu gebeten, in engem Kontakt zu bleiben und die deutsche Regierung über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren. Das gelte zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Auch andere Unterstützungsbitten Israels werde die Bundesregierung „unverzüglich prüfen und auch gewähren“.

Israel hat Deutschland bereits um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Zudem hat Israel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem auch wegen Blutkonserven und Schutzwesten nachgefragt.

Scholz: Arbeiten an Freilassung aller Geiseln

Scholz sagte außerdem, dass die Bundesregierung mit Hochdruck an der Befreiung der von der islamistischen Hamas entführten Geiseln arbeite. „Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst“, sagte Scholz im Bundestag. „Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird“, sagte Scholz. „Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen - in enger Abstimmung mit Israel und mit der gebotenen Vertraulichkeit.“

Viele der Verschleppten seien von ihren Entführern schwer an Leib und Seele verletzt und auf widerwärtigste Weise erniedrigt worden. Auch mehrere Deutsche seien unter den über hundert Geiseln der Hamas, sagte Scholz. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich auch deshalb zahlreiche Deutsche in Israel aufgehalten, weil viele Deutsche in Israel lebten, oft Angehörige beider Staaten. „Viele Israelis leben hier in Deutschland. Viele von uns haben Freunde im jeweils anderen Land.“

Scholz: Konflikt darf sich nicht überregional ausweiten

Scholz warnte zudem vor einer möglichen Ausweitung von Auseinandersetzungen. „Gemeinsam rufen wir alle in der Region auf, von weiteren feindseligen Akten gegen Israel abzusehen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. „Unsere Botschaft ist klar: Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, Israel anzugreifen.“

Scholz äußerte „große Sorge“ mit Blick auf die regionale Dimension des Konflikts. Ein Augenmerk liege dabei auf dem Süden des Libanon. Wie die Hamas unterhalte auch die Hisbollah enge Verbindungen mit dem Iran. Auch sie stelle das Existenzrecht Israels infrage. „Die Hisbollah darf nicht in die Kämpfe eingreifen“, mahnte der Kanzler.

Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dies hätte nicht nur eine gerechtfertigte und harte israelische Reaktion zur Folge. Der Libanon, der durch das unselige Handeln der Hisbollah ohnehin destabilisiert sei, geriete an den Rand des Abgrunds. „Vor allem aber drohte dann ein verheerender Flächenbrand - mit möglichen Auswirkungen bis nach Nordafrika und in den Jemen.“ Scholz betonte: „Gemeinsam mit unseren Partnern nutzen wir daher alle unsere Kanäle, um ein solch apokalyptisches Szenario zu verhindern.“

Scholz: Iran steckt hinter Erfolg der Hamas

Der Kanzler erläuterte: „Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat.“ Aber allen sei klar: „Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen.“ Jubelnde Äußerungen der Spitze des iranischen Regimes und manch anderer Regierungsvertreter in der Region seien abscheulich.

Auch die Zusammenarbeit Deutschlands mit den Palästinensern werde auf den Prüfstand gestellt. Scholz frage sich, wo die klare Verurteilung der terroristischen Gewalt durch die Autonomiebehörde und ihren Präsidenten Mahmud Abbas bleibe, sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag. Er fügte hinzu: „Ihr Schweigen ist beschämend.“

Entwicklungszusammenarbeit mit Palästina auf dem Prüfstand

Der Kanzler machte deutlich, die gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten stehe auf den Prüfstand. „Unser Maßstab dabei wird sein, ob und wie unsere Projekte den Frieden in der Region unterstützen und der Sicherheit Israels am besten dienen.“ Darüber werde wie bisher auch mit Israels Regierung gesprochen, die in der Vergangenheit an vielen Projekten Interesse gehabt hatte. „Bis diese Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir keine neuen Mittel der Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen.“

Scholz erläuterte: „Unsere humanitäre Hilfe sichert mehr als der Hälfte der Bevölkerung vor allem im Gazastreifen die elementarsten Dinge zum Überleben – Nahrung und eine grundlegende Gesundheitsversorgung.“ Die Hamas biete ihnen dagegen nichts als Armut und Leid. Absehbar sei leider, dass Leid und Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eher noch wachsen würden. „Auch dafür trägt die Hamas mit ihrem Angriff auf Israel Verantwortung.“