Bangen um ihre Existenz: Protestierende Fischer in Büsum. Foto: Michael Ruff up-down up-down Verbot der Schleppnetzfischerei Die Wut der Fischer ist verständlich und ihre Angst ist berechtigt Meinung – Martin Schulte | 23.03.2023, 17:03 Uhr

Hunderte Fischer haben am Donnerstag in Büsum gegen die Agrarpolitik der EU und geplante Einschnitte in der Krabbenfischerei protestiert. Sie waren laut, wütend und nicht immer sachlich.