Der Kunde ist König Leihmutterschaft in der Ukraine: Was wird aus den Frauen, wenn sie geliefert haben? Meinung – Ankea Janßen | 15.03.2022, 12:02 Uhr

Das Geschäft mit Leihmutterschaften ist in der Ukraine ein florierender Markt. Auch in Zeiten des Krieges soll das Business weiterlaufen. Die Frauen dahinter geraten dabei schnell in Vergessenheit.