Auf der Anklagebank: Vadim S.. Der junge russische Soldat hat gestanden, einen ukrainischen Zivilisten auf Befehl erschossen zu haben. FOTO: imago-images Kriegsverbrechen in der Ukraine Darf man Mitleid mit dem Mörder Wadim S. haben? Meinung – Thomas Ludwig | 20.05.2022, 15:23 Uhr

Mit dem Krieg in der Ukraine beraubt Wladimir Putin viele Menschen auch in seinem Land ihrer Zukunft. Dafür steht exemplarisch der junge Soldat, der sich in Kiew wegen Mordes an einem Zivilisten verantworten muss.