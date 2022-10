Abschied auf Nimmerwiedersehen? Ein russischer Soldat zieht an die Front. Die imperiale Politik von Präsident Wladimir Putin macht Kinder zu Waisen. Foto: picture alliance/dpa/AP up-down up-down Krieg in der Ukraine Entfesselt Putin die nukleare Katastrophe in Europa? Meinung – Thomas Ludwig | 04.10.2022, 13:24 Uhr | Update vor 32 Min.

Es gibt offenbar Anzeichen, dass Russlands Präsident einen taktischen Atomschlag in der Ukraine vorbereiten lässt. Kiew und die Alliierten dürfen Europa aber um nichts in der Welt in die Katastrophe schlittern lassen.