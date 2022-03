Hat die Vorwürfe, sein Land habe die Ukraine überfallen, zurückgewiesen: Russlands Außenminister Sergej Lawrow. FOTO: picture alliance/dpa/Russian Foreign Ministry/AP Russland-Ukraine-Krieg Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand waren verfrüht Meinung – Thomas Ludwig | 10.03.2022, 16:14 Uhr

Schon im Vorfeld waren die Erwartungen an das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine nicht all zu hoch. Es mangelt auf beiden Seiten an konsequenter Kompromissbereitschaft für ein baldiges Ende des Krieges.