Der DFB hat sich offenbar festgelegt: Julian Nagelsmann soll die deutsche Nationalelf zur EM 2024 im eigenen Land führen. Fußballdeutschland ist wieder glücklich und Uli Hoeneß kann 20 Millionen Euro anders verplanen. Nicht, dass diese Summe den FC Bayern München, bei dem Nagelsmann noch unter Vertrag steht, in Existenznot gebracht hätte, aber es ist doch nett, dass die Münchener den 36-Jährigen nun nicht mehr ausbezahlen müssen. Der traut sich nun wohl tatsächlich das wichtigste Amt Deutschlands zu, für demnächst 400.000 Euro Gehalt – pro Monat.

Parallelen zwischen Nagelsmann und Habeck

Damit gibt es bereits zwei erstaunliche Ähnlichkeiten zu einem anderen Deutschen, der ebenso titelseitentauglich ist und sogar noch stärker polarisiert: Robert Habeck. Der Flensburger verdient als Bundesminister zwar deutlich weniger als Nagelsmann, kann zu den rund 20.000 Euro Monatsgehalt aber noch lukrative Nebeneinkünfte als Schriftsteller verbuchen. In ihrem Ehrgeiz stehen sich die beiden Männer in nichts nach. Habeck wollte schonmal Bundeskanzler werden, und will dies aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch.

Das Kurzzeitgedächtnis der Deutschen

Auch über das Aussehen beider Herren, ihre Medienpräsenz, ihre Art zu sprechen und ihre Frauen wurde allerhand geschrieben. Vor allem aber teilen Nagelsmann und Habeck die Erfahrung, wie schnell sich Beliebtheitswerte ändern können. Nagelsmann, zuerst als Trainertalent gefeiert, verließ den FC Bayern in Unfrieden. Habeck, zuerst als Aushängeschild einer neuen Politikergeneration hofiert, wurde schnell zum Gespött und Hass-Objekt der Massen. Für beide hat sich jetzt aber der Wind gedreht. Zwar sind die Zufriedenheitswerte mit ihren jeweiligen Organisationen nach wie vor im Keller, aber unabhängig vom schlechten Ruf der Grünen und der Grundsatzkritik am DFB profitieren Habeck und Nagelsmann vom Kurzzeitgedächtnis der Deutschen.

Wähler- und Fanherz verzeihen schnell

Der ewige Streit über das Heizungsgesetz scheint mit dem Beschluss des Bundestages endgültig beendet zu sein. Und Robert Habeck selbst ist bei den Grünen plötzlich mächtig wie nie. Viele von ihnen scheinen zu glauben, dass sie den Vizekanzler brauchen, um aus dem Tal zu kommen, in das sie Habeck ironischerweise selbst hineingeführt hat. Wie war das noch gleich mit Nagelsmann und dem FC Bayern? Kein ganz glanzvolles Kapitel Fußballgeschichte. Aber das Wähler- und das Fan-Herz verzeihen eben schnell.



Wir wollen einfach an ein Happy End glauben. Dabei wissen wir genau, dass Nagelsmann den deutschen Fußball mit ungefähr derselben Wahrscheinlichkeit wieder beflügeln wird, wie Habeck die Klimakrise aufhalten kann. Aber man(n) wird ja wohl noch hoffen dürfen.

Apropos: Nagelsmann Vertrag läuft erst mal nur bis Sommer 2024. Die nächste Bundestagswahl wird im Spätsommer 2025 stattfinden. Wer also auf ein historisches Foto aus der Fußballkabine bei einer WM gehofft hat, auf dem ein Kanzler Habeck einem Bundestrainer Nagelsmann gratuliert, muss schon bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA warten und darauf hoffen, dass beide Herren zu dem Zeitpunkt gerade zufällig wieder gleichzeitig in der Gunst von Wählern und Fußballfunktionären oben stehen. Ich sage mal so, ich würde nicht darauf wetten.