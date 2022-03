Startklar: Kampfjet der US-Streitkräfte auf dem Flugzeugträger USS Harry S. Truman bei einer Übung im Mittelmeer. Die Nato rüstet sich für russische Bedrohungen. FOTO: picture alliance/dpa/AP Russland-Ukraine-Krieg Nato darf Europas Bürger in Sachen Sicherheit nicht enttäuschen Von Thomas Ludwig | 24.03.2022, 05:00 Uhr

Leg Dich nicht mit uns an - das wird das wichtige Signal sein, das die Nato-Partner bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag an Russlands Präsident Putin senden. Die Zeit strategischer Sorglosigkeit muss unwiderruflich der Vergangenheit angehören.