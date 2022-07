Ein Helikopter kreist auf der Suche nach Vermissten über dem Marmolata. Beim Gletscherbruch am Sonntag starben mindestens sechs Menschen. FOTO: Andrea Solero/imago images up-down up-down Messner: Klimawandel ist Ursache Nach Gletscherbruch: Ist Krieg wichtiger als Klima? Meinung – Katharina Ritzer | 04.07.2022, 14:36 Uhr

Die Ursache des Gletscherbruchs an der Marmolata in den Dolomiten sei ganz klar der Klimawandel, sagt Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. Das bringt die Politik in diesen Krisenzeiten in eine Zwickmühle.