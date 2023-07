Angstthema Cybergrooming: Ein Kriminologe schlägt eine Kinder-Onlinewache vor. Foto: imago images/Christian Ohde up-down up-down Sexuelle Gewalt im Netz Mordfall Ayleen: Was hilft wirklich gegen Cybergrooming? Von Daniel Benedict | 09.07.2023, 14:43 Uhr

Der Mordfall Ayleen (14) setzt das Thema Cybergrooming wieder auf die Agenda. Im Kampf gegen solche sexuellen Kontaktaufnahmen mit Kindern schlägt der Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger eine „Onlinewache“ vor. Würden Kinder in Not so ein Angebot nutzen?