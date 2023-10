Wann immer man sich als Europäer US-Amerikanern überlegen fühlen möchte, reicht es, das Gespräch auf das Waffenrecht zu lenken; schon können wir uns wahlweise lustig machen oder echauffieren – über den pervertierten Absolutismus dieses veralteten Wild-West-Grundsatzes. Warum sollte es ein Zeichen von Freiheit sein, an einem Samstagnachmittag spontan und ohne Sicherheitsüberprüfung ein Gewehr zu kaufen? Mit einem gesunden Menschenverstand lässt sich die Macht der Waffenlobbyisten nicht erklären. Sondern mit einer trotzigen Kleinkind-Mentalität à la „Ihr habt mir aus Prinzip gar nichts zu verbieten“.

Dabei wäre vor lauter Ami-Schelte ein bisschen mehr Selbstkritik und Demut angebracht. Denn was dem US-Ami die Waffe ist, sind dem Deutschen das Rasen auf der Autobahn und das Rauchen. Das Tempolimit bleibt wohl auf absehbare Zeit ein „Fordern wir im Wahlkampf, kommt aber eh nicht“-Thema; der Nichtraucherschutz steht nur dann auf der Agenda, wenn das Gesundheitsministerium einmal im Jahr die 125.000 Toten infolge von aktivem und passivem Tabakkonsum anmahnt.

WHO kritisiert mangelnden Nichtraucherschutz

Trotzdem ist seit dem Rauchverbot in der Gastronomie 2008 wenig passiert. Recht und Gesellschaft finden es völlig akzeptabel, dass man sich als Nichtraucher in der Außengastro vollschmökern lassen muss und im Herbst kaum ein Gebäude betreten kann, ohne sich durch eine Traube Raucher durchzuschieben. Denn die Freiheit der Raucher endet leider zu oft nicht dort, wo sich andere durch den Qualm belästigt fühlen, sondern am Ende der Schachtel. Der Nichtraucherschutz in Deutschland ist derart rückständig, dass die WHO Deutschland für den rechtlichen Flickenteppich kritisiert.

Dass die Freiheit zu rauchen über die Freiheit, nicht von Zigarettenrauch belästigt zu werden – also über das Recht auf körperliche Unversehrtheit –, gestellt wird, ist besonders verwerflich, wenn es um Kinder geht. Nicht nur, weil diese die Gefahren des Passivrauchens schlechter einschätzen können, sondern auch, weil ihnen die Autorität abgesprochen wird, sich dagegen zu wehren; insbesondere, wenn es Papa oder Mama sind, die sich gerne eine Fluppe nach der anderen anstecken.

Gleichzeitig übergriffig und wirkungslos

Kinder vor der – im besten Fall – Gedankenlosigkeit oder – im schlechtesten Fall – Scheiß-egal-Mentalität ihrer im Auto rauchenden Eltern zu schützen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Klassischer Fall von gesundem Menschenverstand. Das dachte sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, als er ein Rauchverbot für Autos, in denen Kinder und Schwangere mitfahren, auf den Weg bringen wollte.

Doch daraus wurde nichts. Der Grund: die FDP. Die Liberalen beklagten einerseits eine übermäßige Beschneidung der Freiheitsrechte, andererseits die vermeintliche Wirkungslosigkeit des Gesetzes, da es ja nichts bringe, wenn Eltern im Auto nicht rauchen, wenn sie es zu Hause tun, wie der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, argumentierte. Deswegen lieber kein Schritt in Sachen Kinderschutz als ein kleiner, so scheint die Devise.

Genauso kontrollierbar wie Anschnallpflicht

Dass Autos kleiner sind als Wohnungen und schneller eine hohe Konzentration gesundheitsgefährdender Stoffe erreicht wird, bleibt dabei ebenso unberücksichtigt wie die mögliche Signalwirkung, die rauchende Eltern auch zu Hause zum Umdenken motiviert. Und der Kritik von Unions-Gesundheitsmann Tino Sorge, der ein solches Verbot für „in der Praxis kaum umsetzbar“ hält, sei entgegengehalten, dass ein Rauchverbot genauso gut oder schlecht kontrollierbar wäre wie die Anschnallpflicht im Auto, die doch unbestritten sinnig ist.

So bleibt wenig Handfestes und viele Fragen für das scheinbare Veto der Liberalen. Es tut mir leid, aber wer den uneingeschränkten Konsum von Genussmitteln gegenüber dem Gesundheitsschutz von Kindern priorisiert, erinnert in seiner starrsinnigen Logik an die Waffenenthusiasten aus Übersee: Hauptsache gegen jede sinnvolle Beschränkung.