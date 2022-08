Auf dem Rückzug: Soldaten der Bundeswehr im westafrikanischen Mali. FOTO: dpa up-down up-down Auslandseinsätze Abzug der Bundeswehr-Soldaten aus Mali ist überfällig Meinung – Thomas Ludwig | 12.08.2022, 14:15 Uhr

Die Bundesregierung setzt den Einsatz der Bundeswehr in Mali vorerst aus. Das ist richtig so. Deutsche Soldaten haben in der westafrikanischen Wüste unter den aktuellen Umständen nichts mehr verloren.