Was bei Pizza und Pasta für viele längst selbstverständlich ist, soll nun auch für fast alle anderen Dinge des täglichen oder besser stündlichen Bedarfs Alltag werden: Wem etwa der Föhn durchbrennt, der kann demnächst – zumindest in Großstädten – mit nassen Haaren beim Lieferdienst Ersatz ordern und im besten Fall die noch feuchten Haare mit dem neuen Gerät fertig föhnen. So zumindest die Pläne für Lieferando. Schöne neue und bequeme Welt also?

Teils, teils. Auf der einen Seite ist es für den Kunden natürlich tatsächlich bequem, sich nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch Zahnpasta, Klopapier oder ein Verlängerungskabel binnen einer Stunde liefern zu lassen. Wer dabei ein schlechtes Gewissen wegen der bekanntermaßen prekären Arbeitsbedingungen der Boten hat, kann sich ja mit einem ordentlichen Trinkgeld moralisch freikaufen.

Sehr viel schwerwiegender sind die Folgen dieser Bestelleritis jedoch für die Innenstädte. Wer Bekleidung vom Scheitel bis zur Sohle und auch sonst sämtliche Einkäufe online ordert, der fehlt als Laufkundschaft in der City. Für die früher bunt gemischten Einkaufsstraßen gibt es dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder es übernehmen die Ein-Euro-Shops, für deren Plastik-Plunder keine Lieferung lohnt, oder es geht hochpreisig in die entgegengesetzte Richtung: Eine Rolex oder die Handtasche von Louis Vuitton wird sich wohl kaum jemand per Fahrradkurier bestellen.

Ein paar dieser noblen Ecken werden aber nicht reichen, um ein derzeit noch halbwegs attraktives Gesicht der Innenstadt zu bewahren. Das kann der mündige Kunde nun eben für den Lauf der Welt halten und bei Lieferando klicken. Oder ihm kommt ganz bewusst in erster Linie Ware aus dem Einzelhandel seiner Heimatstadt in die Tüte. Noch hat der Kunde die Wahl.