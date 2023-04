Auch Minister wie Robert Habeck besitzen eine Lederjacke. Hatten Sie je diesen Modeklassiker an? Symbolfoto: imago-images up-down up-down Kolumne „Eine Welt“ Die missverstandene Lederjacke Eine Kolumne von Miriam Scharlibbe | 25.04.2023, 19:07 Uhr

„Eine Welt“: An den Haaren ziehen, an den Klamotten zerren, sich an Gegenständen festkrallen, das, was früher geschwisterlichen Raufereien vorbehalten war, ist nun zur neuen Protestform aufgestiegen. Was sagt das über unsere Gesellschaft im Allgemeinen und über Modeklassiker im Speziellen aus?