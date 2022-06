Koalition am Ende? Israel Premier Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid (r.) vor der Knesset. Die Regierung will das Parlament auflösen und damit den Weg zu Neuwahlen ebnen. FOTO: picture alliance/dpa/AP Neuwahlen in Israel wahrscheinlich Israels bunte Koalition floppt - und vergibt historische Chance Meinung – Thomas Ludwig | 21.06.2022, 16:24 Uhr

Bringen mögliche Neuwahlen in Israel den umstrittenen Ex-Premier Benjamin Netanjahu an die Macht zurück? Der gesellschaftliche Aufbruch wäre dahin. Es drohte der Rückfall in eine bleierne Zeit.