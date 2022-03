Rhetorisch den Russen voraus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. FOTO: Ukrainisches Pressebüro des Präsidenten via AP Vorstoß aus Kiew Selenskyjs kluger Schachzug: Friedens-Referendum für die Ukraine? Meinung – Markus Pöhlking | 22.03.2022, 15:25 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will das Volk über mögliche Friedensvereinbarungen mit Russland abstimmen lassen. Wie und ob das funktionieren könnte, ist unklar. Rhetorisch geht Selenskyj mit der Idee aber einmal mehr in die Offensive. Er könnte damit Putin auch vor der russischen Öffentlichkeit in gewisse Erklärungsnöte bringen.