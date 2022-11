Der alte und neue Ministerpräsident von Niedersachsen heißt Stephan Weil. Hält der fast 64-jährige SPD-Politiker auch die nächsten fünf Jahre als Regierungschef durch, steuert er am Ende seiner nunmehr dritten Amtszeit auf die 70 zu.

Niedersachsen hat einen Profi an der Spitze

Einerseits hat Niedersachsen damit einen Polit-Profi an der Spitze, der bewiesen hat, dass er in der Lage ist, dieses Land auch durch schwere Zeiten wie in der Corona-Pandemie zu führen. Ihm trauen die Menschen ebenso zu, Niedersachsen durch die Energiekrise zu manövrieren. Weil genießt über Parteigrenzen hinweg ein hohes Ansehen, war nicht ohne Grund für hohe Posten in der Bundespolitik im Gespräch und hat die SPD in Niedersachsen in einer Zeit zum Erfolg geführt, in der die Bundespartei von einem Umfragetief ins nächste taumelte.

Andererseits ist Weil nicht mehr der Jüngste. Reichen Kraft und Ausdauer des Hobbyläufers, um die unvorstellbar großen Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern?

Ein Nachfolger steht bereit

So geräuschlos und zügig, wie die Regierungsbildung mit den Grünen über die Bühne ging, dürfte ihm wohl kaum eine Regierungskrise in die Quere kommen. Und für den Fall, dass Weil aus anderen Gründen nicht die vollen fünf Jahre regieren kann, hat der Vollprofi auch schon vorgesorgt: Der bisherige Umweltminister und neue Wirtschaftsminister Olaf Lies (55) steht bereit, in Weils Fußstapfen zu treten.

Bleibt nur die Frage, ob es der SPD in der Koalition mit den Grünen gelingt, sich ihr Profil als Partei der Arbeit und der Arbeiter zu bewahren. Bei aller Bedeutung des Klimaschutzes muss bei der SPD das Soziale weiterhin im Mittelpunkt stehen. Rot-Grün in Niedersachsen darf kein reines Öko-Projekt werden und vor allem die Wirtschaft nicht aus dem Blick verlieren. Auch das zählt zur sozialen Verantwortung.