Wegen ihrer Frisur ausgeladen: Musikerin Ronja Maltzahn. FOTO: dpa Cancel Culture bei Fridays for Future Dreadlock-Debatte: Klimaaktivisten irritieren mit impertinenter Intoleranz Meinung – Thomas Ludwig | 24.03.2022, 12:57 Uhr

Fridays for Future ruft für diesen Freitag weltweit zu Demonstrationen auf. Bei einer Kundgebung in Hannover darf die Sängerin Ronja Maltzahn aber nicht auftreten - wegen ihrer Frisur. Was für ein Armutszeugnis.