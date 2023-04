Deutschland ist ein Einwanderungsland und steckt in einer neuen Migrationskrise Foto: dpa/Soeren Stache up-down up-down Folgen der Migration Zuwanderung ohne Regeln? Das ist gefährlich und menschenunwürdig Meinung – Marion Trimborn | 20.04.2023, 15:24 Uhr

Die Zuwanderung nach Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren beschleunigt. Das Land steckt in einer neuen Migrationskrise. Darauf müsste die Ampel-Koalition reagieren. Doch es fehlt an vielem.