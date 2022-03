Russische Soldaten auf dem Vormarsch in der Ukraine. FOTO: Konstantin Mihalchevskiy Keine Zeit für Illusionen Gespräche zwischen Ukraine und Russland: Die Fakten werden woanders geschaffen Meinung – Markus Pöhlking | 14.03.2022, 18:03 Uhr

Zum vierten Mal haben am Montag Unterhändler Russlands und der Ukraine über Krieg und Frieden gesprochen. Herausgekommen ist wenig Zählbares, was nicht verwundern darf: Die eine Partei kann nicht hinter ihre Forderungen zurück, die andere will es nicht. Fruchtbare Gespräche gibt es wohl erst, wenn es eigentlich nichts mehr zu bereden gibt.