Kolumne „Eine Welt" Die „bekloppte" Reaktion des Kanzlers auf die Klimakleber Eine Kolumne von Miriam Scharlibbe | 13.06.2023, 19:30 Uhr

„Eine Welt”: Sie kleben an unseren Straßen und zerren an unseren Nerven. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ denken gar nicht daran, eine Sommerpause einzulegen. Das bringt viele auf die Palme und an den Rand ihrer guten Kinderstube. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ausgesprochen, was er über die Klimakleber denkt. Was macht das mit der öffentlichen Debatte?