Demos nach Angriff der Hamas Anti-Israel-Demos und Hass auf Juden: Das ist ein sehr deutsches Problem Meinung – Dirk Fisser | 10.10.2023, 15:42 Uhr Bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin und Duisburg schritt die Polizei ein. Nun wird über Konsequenzen für den offen zur Schau gestellten Hass auf Israel und Juden debattiert. Foto: dpa up-down up-down

In Berlin und andernorts bejubeln Menschen den Hamas-Angriff auf Israel und das Massakrieren von Feiernden, von Kindern, von Alten. Wer so reagiert, solle rausgeworfen werden aus Deutschland, heißt es nun oft. Ist es so einfach?