Ein Schwein wird auf einem Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Nachweis der Afrikanischen Schweinepest getötet. Ähnliche Szenen spielen sich gerade in Niedersachsen und Brandenburg ab. FOTO: dpa-Zentralbild up-down up-down Kommentar zur Afrikanischen Schweinepest Seuche in Schweinehochburg: Diese Schweinehaltung hat keine Zukunft mehr Meinung – Dirk Fisser | 04.07.2022, 03:33 Uhr

In der Schweinehochburg Niedersachsens im Emsland bricht die Afrikanische Schweinepest aus. Dabei steckte die Branche auch so schon in einer schweren Krise. Welche Zukunft hat sie noch? Eine ernüchternde Analyse.