„Mister Hitparade“ Vom „Stotterheini“ zur TV-Legende – Heck wird 80 Jahre alt

Osnabrück. Mit seiner unverwechselbaren Stimme hätte er damals das Telefonbuch präsentieren können – bei Dieter Thomas Heck wäre auch das ein Event gewesen. Eine Moderatoren-Legende eben. „DTH“ feiert am 29. Dezember seinen 80. Geburtstag.

Wie bitte? Die jüngere Leserschaft kann mit dem Namen Heck nicht mehr viel anfangen? Dann helfen wir gerne auf die Sprünge: So wie heute die Lochis, Bibi, Julian, Lisa oder Lena die jungen Fans im Internet fesseln, lockte in früheren Jahren der in Flensburg geborene Showmaster mit seiner Musiksendung die Menschen vor die TV-Geräte. Samstags. 19.30 Uhr. „Nach dem Bade Hitparade“, lautete in vielen Familien das Motto. Also: Erst in die Badewanne und dann ging es mit frisch geschmierten Stullen ab vor den Fernseher, um die „Hitparade“ im ZDF zu gucken.

„Hier ist Berlin“

Die „Hitparade“ war Hecks Baby. Sein erfolgreich im Hörfunk (Europawelle Saar) präsentiertes Konzept für „Die Deutsche Schlagerparade“ machte er den Fernsehmachern schmackhaft – und so wurde Heck von 1969 bis 1984 zum „Hitparaden“-Dauerbrenner. 183-mal moderierte er die Sendung. Sein „Hier ist Berlin!“ zum Start jeder Folge ist legendär. Ein Auftritt bei Heck war für jeden Künstler ein kleiner Ritterschlag – am Montag danach waren die jeweiligen Schallplatten oftmals nachgefragter denn je.

Nach dem Rückzug von „Mister Hitparade“ übernahm Viktor Worms, später Uwe Hübner. Beide agierten nur noch mit mäßigem Erfolg. Der Heck fehlte, das Format fiel in die Bedeutungslosigkeit. Der Erfinder blieb allerdings dem Fernsehen als Entertainer erhalten – mit Shows wie „Die Pyramide“, „Melodien für Millionen“ oder „Musik liegt in der Luft“.

Wer diesen Schnellsprecher mit seiner unvergleichlichen Stimme und dem Stakkato-Stil bei seinen Moderationen vor Augen hat, kann sich schon vorstellen, dass er früher auch mal Autos verkaufte – nicht aber, dass er mal ein großes Problem mit dem Stottern hatte. Doch der Reihe nach: Heck, der als Carl-Dieter Heckscher das Licht dieser Welt erblickte, war vor seiner Karriere im Showbusiness auch längere Zeit in der Autobranche aktiv. Noch Jahre später konnte Heck ohne Probleme die Früchte dieser Ausbildung ausspielen: Der Autor dieser Story hatte die Ehre und das Vergnügen, vor einem Termin den Entertainer persönlich vom Flughafen abholen zu dürfen. Während der folgenden Fahrt ging es weniger um Stars und Sternchen. Vielmehr referierte „DTH“ über Verbrauch sowie Vor- und Nachteile des Vehikels seines aktuellen Chauffeurs.

Sänger ohne Glück

Zum Stotter-Problem: Heck wurde als Kind im Krieg verschüttet. Zuvor hatte sich der Fünfjährige auf dem Weg zum Bunker von seiner Mutter losgerissen, „weil ich im Keller meinen Teddy vergessen hatte“. Ein Geschenk seines im Krieg befindlichen Vaters. Im Keller angekommen, brach nach einem Fliegerangriff alles über ihm zusammen. Der Junge konnte aus den Trümmern befreit werden. Ein schwerer Schock für den kleinen Carl-Dieter, der fortan stotterte und sich deswegen viele Hänseleien („Stotterheini“) von seinen Freunden gefallen lassen musste. Heck nahm in den folgenden Jahren klassischen Gesangsunterricht – und konnte irgendwann wieder normal sprechen. Er versuchte sogar sein Glück als Sänger – allerdings ohne den erhofften Durchbruch.

Nun kann er seinen 80. Geburtstag feiern – im spanischen Águilas, wo der dreifache Vater seit Jahren mit seiner zweiten Ehefrau Ragnhild lebt, die er liebevoll „Hildchen“ nennt. In Spanien will er seinen Lebensabend verbringen. Und ja – „DTH“ verriet auch mal mit einem Augenzwinkern das Gegenmittel, wenn die Sehnsucht nach der Show- und Glitzerwelt zu groß wird: Dann nutzt er die lange Treppe auf seinem Anwesen einfach als Showtreppe, schreitet sie herab – und sagt zu seinen unten wartenden Hunden: „Guten Morgen, meine Damen und Herren.“

Der gesundheitlich angeschlagene Jubilar freut sich an seinem Ehrentag über den Besuch von Bekannten und Freunden – und hat keine großen Wünsche – nur diesen: Er will keine Geschenke. Stattdessen sollte lieber die Welthungerhilfe unterstützt werden. „Es gibt so viel Armut in der Welt.“