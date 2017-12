Film über Schuld und Rache „The Killing of a Sacred Deer“: Bizarre, verstörende Parabel

Köln. Spannende Moralparabel: Yorgos Lanthimos erzählt in „The Killing of a Sacred Deer“ von der Schuld eines Chirurgen und die grausame Rache eines 16-Jährigen an ihm.

Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes nahmen zwei Wettbewerbsfilme gleich zu Beginn „kein Blatt vor die Linse“: François Ozons „L’Amant Double“ beginnt mit einem gynäkologischen Einblick in die Vagina seiner Hauptfigur. In „The Killing of A Sacred Deer“ zeigt Yorgos Lanthimos hingegen viele Augenblicke lang pures Schwarz auf der Leinwand, bevor auf dieser die Nahaufnahme eines pochenden Herzens zu sehen ist. Zu den Chorälen von „Jesus Christus schwebt am Kreuze“ wird das Fleisch von medizinischen Klammern zerteilt, um dem Skalpell von Herzchirurg Steven (Colin Farrell) vollen Zugriff zu gewähren.

Eine Operation am offenen Herzen im übertragenen Sinn unternimmt auch Lanthimos’ neuer Film, in dem er sich tief in die Dysfunktionalität einer vermeintlich perfekten Familie wühlt: Da erstarrt Stevens Frau Anna (Nicole Kidman), selbst leitende Oberärztin einer Augenklinik, wie narkotisiert im Ehebett, um die Libido des Göttergatten in Wallung zu bringen. Bei einer schicken Party wird die Menstruation der Tochter hinausposaunt. In endlosen Krankenhausfluren debattiert Steven mit seinem Anästhesisten über Armbanduhren: Metall- oder Lederband? Druckresistent bis zu welcher Tiefe?

Dabei ist es Steven, dem das Wasser bald bis zum Halse steht: Immer häufiger sieht man ihn mit einem jungen Mann zusammen, dem er Geschenke wie Opfergaben überreicht. Martin (Barry Keoghan) heißt das 16-jährige Relikt aus der Vergangenheit, das sich wie ein Geschwür in das Leben des Mannes eindringt, der sich an ihm schuldig gemacht hat. Als Steven von der unerklärlichen Lähmung und Nahrungsverweigerung seines kleinen Sohns völlig absorbiert ist, platzt Martin mit einer grausamen Prophezeiung heraus: Nach und nach würden Stevens Liebsten von denselben Symptomen befallen werden. Steven müsse sich für den Tod eines Familienmitglieds entscheiden, sonst müssten alle sterben.

Bei Yorgos Lanthimos gerät die (Film)Welt nicht selten aus dem Lot: In „Dogtooth“ ergehen sich die erwachsenen Kinder einer von der Gesellschaft isolierten Familie in blutig ausartenden Spielchen. In „The Lobster“ darf der Mensch nur in Pärchenformation existieren, andernfalls droht die Operation in ein Tier seiner Wahl. Wo die Welt der Figuren bislang in sich konsistent war, da bricht „The Killing of a Sacred Deer“ jedoch diesmal mit der Realitätsebene. Steven wird mit einem Racheakt biblischen Ausmaßes konfrontiert, der sich jeder wissenschaftlichen Erklärung entzieht. Das macht Steven zu einem leidgeprüften „Hiob der Aufklärung“, dessen Weltbild ins Wanken gerät, und zum anmaßenden Agamemnon, der laut „Iphigenie“-Sage einen heiligen Hirsch tötet und dafür göttliche Strafe erwartet.

Geschickt verwebt Lanthimos seine mythologischen Bezüge in eine ausgefeilte Inszenierung, die verstörend und spannungsgeladen ist. Künstlich, wie von der Watte bürgerlicher Sattheit gedämpft, hören sich die Dialoge der Figuren an. Fast schon schmerzhaft quietschen sich die Streichertöne ins Gehör, während die Kamera die sterilen Settings ins Weitwinkelformat zieht. Dann herrscht wieder absolute, nicht weniger beunruhigende Stille. Das erinnert an Kubricks „Shining“ wie an Hanekes „Funny Games“. Auch Lanthimos findet in dieser Psychothriller-Variation zu seiner ganz eigenen Filmsprache einer im Grunde hochmoralischen Parabel. Trotz des Unheils, das Steven über seine Familie bringt, wird der Halbgott in Weiß nie von seinem Sockel als mächtige Entscheidungsinstanz gestürzt. Das sagt auch viel aus über diese Chirurgen-Hände, die von allen als so perfekt bewundert werden, die sich Steven aber schon längst blutig gemacht hat.