Spannende Analyse Buchtipp: Charlotte Klonks „Terror. Wenn Bilder zu Waffen werden“

Osnabrück. Bilder können im Terrorkampf zu Waffen werden. Anschlagsszenen sollen den Betrachter erschüttern, das Auftreten von Rettungskräften wieder beruhigen. Beide Seiten nutzen die Macht der Bilder. Die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk hat dazu ein spannendes Buch geschrieben.

Anstoß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, war die eigene, eindringliche Erfahrung: „Als in London 2005 die Anschläge auf die U-Bahn verübt wurden, lebte ich in der Stadt. Und als ich dann mit meiner kleinen Tochter wieder die U-Bahn nutzen musste, wurde mir ganz mulmig. Die Bekennervideos waren schon veröffentlicht, die Täter aber noch nicht gefasst.“ Und als die Terroristen dann gefangen waren, sah sie „beim Bügeln“ deren Bilder im Fernsehen und dachte, „das sind ja keine Monster, sondern ganz kleine, hilflose Kerle. Da haben die Bilder in meinem Kopf angefangen.“

Um deren Mechanismen und Wirkungen darzustellen, schlägt sie einen weiten Bogen. Der beginnt mit dem Aufkommen der illustrierten Presse Ende des 19. Jahrhunderts, als nach Augenzeugenberichten gefertigte Zeichnungen Szenen vom Attentat auf den russischen Zaren Alexander II. oder den ersten irischen Bombenanschlägen in London im Betrachter Angst, aber auch Sensationsgier auslösten. Und der Bogen endet bei heutigen (Bekenner-) Videos von Al-Kaida oder IS.

Vom Täter- zum Märtyrerbild

Ob Stahlstiche von 1880 oder aktuelle Filme, die Professorin an der Humboldt-Universität Berlin sieht einen Unterschied in der Technik, nicht aber der Inhalte: „Das funktioniert immer noch nach dem gleichen, gemeinsamen Muster. Die Bilder führen uns ganz nah an den Ort, zeigen, wie es war und was passiert ist. Und sofort folgt die Distanzierung, indem Rettung und Sicherheit gezeigt werden, als Selbstvergewisserung für den Betrachter.“ Die veröffentlichten Täterbilder sollen die Verursacher des Schreckens kenntlich machen, haben aber, so schreibt Charlotte Klonk, „interkulturelle Mobilität“: Was im Westen Fahndungsfotos sind, kann im Heimatland der Attentäter zum Märtyrerbild werden. Diese Wirkungsmechanismen von Terrorszenen hat sie auch schon an sich selbst beobachtet: „Wenn ich von einem Anschlag höre, weiß ich schon, welche Bilder ich gleich sehen werde.“

Anzeige Anzeige

Recht am eigenen Bild

Daneben beschäftigt sich die Autorin in ihrem Buch intensiv mit dem, was sie „Bildethik“ und „Bildverantwortung“ nennt, vor allem in Zeiten des Internets, wo jedermann Bilder hochladen kann, „die ja nie wieder aus der Welt gehen“. Wo immer mehr Menschen mit dem Handy einfach „draufhalten“, sagt Charlotte Klonk strikt: „Wer einen Mörder filmt, macht sich zu dessen Handlanger.“ Sie plädiert nachdrücklich dafür, wenigstens gewisse Regeln wie Menschenwürde oder das Recht am eigenen Bild einzuhalten. „Es gibt das verständliche Interesse, sich Informationen zu verschaffen, auch, um besser einschätzen zu können, was ich in einer ähnlichen Situation tun würde.“ Aber zu oft werde die Grenze des Informationsbedürfnisses überschritten, Bilder zu „reiner Propaganda, die keinerlei Informationswert hat.“

„Missbrauch mit den Bilder der Opfer“

Dagegen helfe nur Aufklärung, „das ist mein großes Anliegen. Und wenn die Zentrale für politische Bildung in Thüringen mich zu einem Vortrag einlädt, fahre ich da auch hin.“ Auf Vorwürfe in Leserbriefen, sie lebe im Elfenbeinturm, reagiert Charlotte Klonk gelassen: „Wir müssen die Grausamkeit und die Eskalationsspirale beenden.“ Und sie ist mit dem Thema noch nicht fertig, beschäftigt sich jetzt mit Opferbildern, „wo es einem die Stimme verschlägt. Etwa beim Gedenken am Breitscheidplatz an das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Da wird Missbrauch mit den Bildern der Opfer getrieben, sie werden instrumentalisiert. Dagegen muss man die Stimme erheben.“