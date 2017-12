Zum ARD-Programm Üppiges Historiendrama: „Die Puppenspieler“

Zwischen gekonnt und gekünstelt inszeniert die ARD „Die Puppenspieler“ als Zweiteiler um die Familie Fugger am Mittwoch, 27. Dezember, und Donnerstag, 29. Dezember, um 20.15 Uhr. Zu überzeugen vermögen dabei die Schauspieler Herbert Knaup, Philipp Moog, Ulrich Matthes und Edin Hasanovic.

Es ist ein üppiges Historiendrama, das Regisseur Rainer Kaufmann nach dem Bestseller von Tanja Kinkel aus dem Jahr 1995 in Szene gesetzt hat: „Die Puppenspieler“ greift Spannungen auf, die in Zeiten des Umbruchs zwischen Spätmittelalter, Renaissance und früher Neuzeit auftreten, gibt Einblicke in politische Machenschaften wichtiger Familien, lebt von großartigen Schauspielern – und hat einige Defizite.

Der Fokus liegt auf dem Kaufmann Jakob Fugger (Herbert Knaup) und seinem Ziehsohn Richard Artzt (Samuel Schneider). Ihn nimmt Fugger zu sich, nachdem dessen Mutter (Veronika Strapková) als Hexe verbrannt wurde. Er führt Richard ein in die Welt der Geschäfte, der Diplomatie und des Handelns mit langem Atem, um Ziele durchzusetzen.

Vor allem Herbert Knaup, Ulrich Matthes (als Rodrigo Borgia, dem späteren Papst Alexander VI), Edin Hasanovic (als Cesare Borgia) und Philipp Moog (als Inquisitor Heinrich Institoris) beeindrucken durch ihr Spiel. Schwächen haben beide Teile durch die sichtbar computer-konstruierte Kulisse mancher Szenen, gekünstelte Dialoge, die Synchronisation der ausländischen Schauspieler und unerträglich kitschig inszenierte Liebe.

Die Puppenspieler: Aus dem Feuer. ARD, 27. Dezember 2017, 20.15 Uhr. Teil 2 mit dem Titel „Ans Licht“ folgt am 29. Dezember, 20.15 Uhr.

Wertung: Drei von sechs Sternen