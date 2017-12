ZDF-Märchenfilm am Heiligabend Sabin Tambrea im ZDF-Film „Rübezahls Schatz“

Osnabrück. Weihnachtszeit ist Märchenfilmzeit. Mit „Rübezahls Schatz“, an Heiligabend um 15.30 Uhr, pflegt das ZDF einmal mehr diese TV-Tradition und zeigt eine moderne und zugleich zeitlose Verfilmung des Sagenstoffs - wie Hauptdarsteller Sabin Tambrea findet.

Wie spielt man einen Berggeist? Vor dieser darstellerischen Herausforderung stand der aus Rumänien stammende Schauspieler Sabin Tambrea, der 2012 mit seiner Rolle als Ludwig II. einem breiteren Publikum bekannt wurde.

„Wie spielt man etwas Irreales? Indem man es nicht real spielt,“ lacht der 33-jährige Tambrea im Gespräch mit unserer Redaktion. In der ZDF-Verfilmung, die bei Prag gedreht wurde, kann Rübezahl seine Gestalt beliebig wechseln. So zeigt er sich der herrschsüchtigen Baronin von Harrant (Catherine Flemming) als Wolf, der schönen Magd Rosa ( Henriette Confurius) hingegen als Mensch, was zu allerlei Verwicklungen führt. „Rübezahl ist ein Neuling, der Fehler macht im Umgang mit Menschen,“ erklärt Sabin Tambrea. „Mir war es ganz wichtig, dass er auch ungeschickt ist, dass es Missverständnisse gibt und dadurch Komik entsteht. Das zu spielen macht Spaß und es hält den Zuschauer bei Laune.“ Auch wird die Figur so vor allem für Kinder leicht zugänglich.

Das Düstere ist menschlich

Doch „Rübezahls Schatz“ wäre kein echter Märchenfilm, wenn es darin nur lustig zuginge. Denn nicht nur die böse Baronin, auch Rübezahl selbst handelt aus Selbstsucht, als er sich in Rosa verliebt, und setzt seine Zauberkräfte zum eigenen Vorteil ein. Sabin Tambrea hält das Düstere an der Geschichte für einen legitimen Teil der Familienunterhaltung. „Ich war immer dafür Kinder nicht mehr zu schonen als ihnen selbst gut tut. Diese düstere Seite ist auch Kindern durchaus zu eigen. Ich finde es wichtig auch damit frühen Umgang zu lernen. Das sind einfach zutiefst menschliche Dinge, die da verhandelt werden.“ Die Figur des Rübezahl musste sich Tambrea allerdings erst aneignen. „In Tschechien ist Rübezahl vor allem in den Köpfen der Kinder sehr fest verankert. Ich musste mich völlig neu in die Sagenwelt dieser Figur einlesen.“ Aus seiner eigenen Kindheit erinnert Tambrea, dessen Eltern Orchestermusiker sind, keine Märchen. „Die Kunstwerke, mit denen ich aufgewachsen bin, waren eher von Mozart und Beethoven. Bei uns wurde abends nicht vorgelesen, ich habe im Sinfoniekonzert gesessen, wenn meine Eltern gespielt haben.“

Von der Geige zum Schauspiel

Zunächst lernte Sabin Tambrea Geige spielen, doch dann schwenkte er auf Schauspiel um. „Ich war etwa elf, als ich bei einer Premiere der ‚Zauberflöte‘ den Zweiten Knaben sang. Auf der Bühne zu stehen und sein eigenes Instrument zu sein, das war ein sehr magischer Moment - und das ist es immer noch. Jedes Mal auf der Bühne ist meine erneute Entscheidung diesen Beruf gerne zu machen.“ Diese Entscheidung stieß daheim zunächst nicht auf Begeisterung.

„Ich habe den Kompetenzbereich meiner Eltern, verlassen, als ich mich der Schauspielerei zugewandt habe,“ so Tambrea. „Es war für meine Eltern zunächst schwer zu akzeptieren, dass ich meine Antworten selbst finden musste. Aber sie haben früh gemerkt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen.“ Für „Rübezahls Schatz“ konnte Tambrea noch einmal zur Geige greifen, in einer Szene, in der Rübezahl auf einer Hochzeit zum Tanz aufspielt. „ Das stand im Drehbuch und war ein schöner Zufall. Auf der Theaterbühne habe ich gelegentlich Geige gespielt, aber ich habe keinen täglichen Umgang mehr damit, insofern habe ich mich gefreut das Instrument mal wieder in die Hand zu nehmen.“ Sabin Tambrea wird als nächstes unter Anderem in „Ku’damm 59“ und der letzten Folge „Bella Block“ zu sehen sein.

„Rübezahls Schatz“ läuft am 24.12.17 um 15 Uhr im ZDF.