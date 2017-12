TV-Programm am Freitag Austauschbar: ZDF-Krimi „SOKO Leipzig – Vaterliebe“

Das ZDF versucht seit Jahren mit seinen „SOKO“-Krimis regionale Eigenheiten einzufangen. Vergeblich: Die Krimiserie bleibt austauschbar.

Eine junge Frau ist ermordet worden, die Leiche liegt in einem See in der Leipziger Innenstadt. Der schlimme Verdacht: Hätte der Polizist Jan die Tat verhindern können, wenn er auf seinen Sohn Benni, einen Rettungssanitäter, gehört hätte? Schließlich hatte dieser seinen Vater gebeten, Informationen über die Studentin einzuholen, da sie sich offenbar in Schwierigkeiten befindet. Inzwischen führen die Spuren zu einem angeblichen Diplomaten. Und auch der Vater der Ermordeten mischt sich in die Ermittlungen ein. Es gibt also genug Stoff für eine „spielfilmlange“ Episode aus dem inzwischen weitverzweigten „SOKO“-Krimiuniversums des ZDF, das fast ein Jubiläum feiert. Denn am 2. Januar vor 40 Jahren wurde die erste Folge der Serie unter dem Titel „SOKO 5113“ gezeigt. Die Krimifolgen könnten aber auch „SOKO 08/15“ heißen – so lieb- und lustlos runtergekurbelt sehen längst die zudem arg konventionellen Fälle aus. Kriminalistisch völlig unspannend, filmisch konventionell, bevölkert von Charakteren ohne Ecken und Kanten: Langweilige Krimis gibt es jeden Tag zuhauf im deutschen Fernsehen. Die nun ausgestrahlte neunte Folge der 17. Staffel von „SOKO Leipzig“ gehört zweifellos dazu. Wertung: 2 von 6 Sternen