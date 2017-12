Osnabrück. Für viele Schlagerfans gehört die „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum. Zum siebten Mal wird es die „Helene Fischer Show“ 2017 an Weihnachten geben. Hier gibt es alle Informationen zum Termin, den Gästen und dem Livestream zur Show mit Helene Fischer.

Auch in diesem Jahr bringt Helene Fischer an Weihnachten gute Stimmung in Deutschlands Wohnzimmer. Die „Helene Fischer Show“ zieht jedes Jahr am 1. Weihnachtstag ein Millionen-Publikum vor den Fernseher. Termin, Gäste und Livestream: Alles zur „Helene Fischer Show“ 2017 finden Sie hier. (Weiterlesen: Was hat Helene Fischer, das andere nicht haben?)

Wann wird die „Helene Fischer Show“ 2017 ausgestrahlt?

Seit 2011 gibt es die „Helene Fischer Show“ an Weihnachten im TV zu sehen. Zunächst strahlte die ARD die Weihnachtssendung mit Schlagersängerin Helene Fischer aus, seit 2013 zeigt das ZDF die Show am 1. Weihnachtstag. In diesem Jahr wird die „Helene Fischer Show“ am Montag, 25. Dezember 2017, ausgestrahlt. Beginn der Sendung ist um 20.15 Uhr im ZDF. Aufgezeichnet wurde die 180 Minuten lange Show bereits am 9. und 10. Dezember 2017.

Welche Stars sind in der „Helene Fischer Show“ 2017 zu Gast?

Deutschlands beliebteste Schlagersängerin Helene Fischer ist zwar die Gastgeberin der „Helene Fischer Show“, doch sie performt nicht alleine. Zusammen mit jeder Menge anderen Stars wird Helene Fischer nicht nur eigene Lieder singen, sondern auch weitere Songs neu interpretieren und in Duetten auftreten. Unter anderem wird Helene Fischer gemeinsam mit Matthias Schweighöfer dessen Song „Durch den Sturm“ singen. (Helene Fischer, Heino und Rex Gildo: Wie heißen diese Schlagerstars wirklich? Hier geht es zum Quiz.)

Neben dem Schauspieler werden sich noch weitere prominente Gäste für die „Helene Fischer Show“ 2017 die Ehre geben. Unter anderem werden Vanessa Mai, Barbara Schöneberger, Alex Christensen, Alexander Klaws, James Blunt und Max Giesinger mit dabei sein. Für weitere Unterhaltung sorgen ein Ensemble aus „Tanz der Vampire“, die Tanzgruppe Diavolo und Komiker Sascha Grammel. Zum Ende der Show wird Helene Fischer zudem zusammen mit der wiedervereinten Kelly Family auf der Bühne stehen.

„Helene Fischer Show“ im Livestream und als Wiederholung sehen

Die „Helene Fischer Show“ wird am 25. Dezember 2017 ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wer am 1. Weihnachtstag nicht vor dem Fernseher mit dabei sein kann, kann die Weihnachtsshow mit Helene Fischer live im Stream sehen. In der ZDF-Mediathek bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream zur „Helene Fischer Show“ 2017 an. Nach der Ausstrahlung kann die „Helene Fischer Show“ als Wiederholung in der ZDF-Mediathek abgerufen werden. (Weiterlesen: So war der Tour-Auftakt von Helene Fischer 2017.)