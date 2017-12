Weihnachten und Neujahr im ZDF Queen Mum der Meere: Heide Keller verlässt das „Traumschiff“

Osnabrück. Das ZDF zeigt am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr zwei neue Folgen seines Erfolgsformats „Das Traumschiff“. Doch diesmal ist alles anders: Chef-Hostess Beatrice, seit 1981 gespielt von Heide Keller, geht von Bord.

Zu bestimmten Anlässen liebt der Mensch seine Rituale. Und für Millionen Deutsche gehört an Weihnachten und Neujahr seit Jahrzehnten das „Traumschiff“ dazu. 1981, als Helmut Schmidt noch Bundeskanzler war, stach es erstmals in See, damals an einem tristen Novemberabend. In den Neunzigern aber wurde der ZDF-Publikumsliebling zum festen Feiertagsritual, an dem sich bis heute nichts geändert hat. In allen 78 Folgen dabei: Heide Keller als Chef-Hostess Beatrice von Ledebur. Die Seele vons Ganze.

Es wurde die Rolle ihres Lebens, „Willkommen an Bord“ zum prägenden Satz ihrer Karriere. Kapitäne und Schiffsärzte kamen und gingen, Beatrice blieb. Und wurde zur langlebigsten Serienfigur im deutschen Fernsehen. Dabei mochte sie die Uniform nie, die ihr Entdecker, „Traumschiff“-Erfinder Wolfgang Rademann, ihr verpasst hatte. Und die Wesenszüge der Beatrice waren auch nicht deckungsgleich mit denen von Heide Keller, wie sie freimütig einräumt: „Ich bin nicht so ein guter Mensch und auch nicht so geduldig.“ (Wolfgang Rademann gestorben)

Solange die Stöckelschuhe tragen

Nun geht Beatrice von Bord, den Grund dafür hat Heide Keller in den letzten Wochen und Monaten unzählige Male und nun auch im Gespräch mit unserer Redaktion wiederholt: „Ich will gehen, solange ich noch auf Stöckelschuhen die Gangway runterkomme.“ Eine nachvollziehbare Entscheidung - schließlich ist sie mittlerweile 78, und die langen Flüge zu den ebenso schönen wie entlegenen Drehorten fielen ihr in den letzten Jahren von Mal zu Mal schwerer.

Was ihr Alter angeht, ist Heide Keller übrigens ein Phänomen. Nahezu alle Quellen im Internet weisen den 15. Oktober 1941 als ihren Geburtstag aus, demnach wäre sie erst 76. Doch im Gegensatz zu vielen Kolleginnen, die sich im Herbst ihrer Karriere gern ein bisschen jünger machen, korrigiert sie das Alter nach oben: „Ich wurde schon zwei Jahre früher geboren.“ Und deshalb wartete sie an ihrem 75. Geburtstag auch bergeblich auf die große Gratulationswelle – die kam erst, als sie 77 wurde.

Uruguay und Los Angeles

„Bye-bye, Beatrice“ oder „Heides letzte Reisen“ könnte man die Folgen untertiteln, die das ZDF am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr ausstrahlt. Die Ziele liegen in Uruguay und Los Angeles. Und wie schon bei etlichen Folgen zuvor gehörte Heide Keller auch diesmal unter dem Pseudonym Jac Dueppen zu den Drehbuchautoren. Begonnen hatte sie damit, als es ihr auf die Nerven ging, dass Wolfgang Rademann sie nur als schönen Kleiderständer in seine Traumkulissen stellen wollte.

Das war der resoluten Rheinländerin eindeutig zu wenig, also griff sie zur Feder. Und leckte Blut. Denn jetzt, wo alles vorbei ist und Heide Keller nicht mehr auf Luxuslinern um die Welt reist, sondern daheim in Bad Godesberg die lange Weile ausprobiert, schreibt sie weiter. An einem Buch über die Menschen und Begegnungen ihres Lebens.

Rabattreise für Lehrer

Ihre Fans aber haben noch zweimal Gelegenheit, Chef-Hostess Beatrice quasi als Queen Mum der Meere zu erleben. Die Geschichten sind dabei so schlicht wie die teils prominenten Schauspieler schlecht. Für Uruguay checkten diesmal neben anderen Christine Neubauer, Birge Schade, Tessa Mittelstaedt und Jochen Horst ein, nach Los Angeles durften Lena Stolze, Janina Fautz und Reiner Schöne reisen: Willkommen an Bord, Sie können Ihre Qualitäten gern an der Garderobe abgeben. Fühlen Sie sich wohl und ärgern Sie sich nicht darüber, was die Kritiker schreiben. Das Publikum wird sie lieben.

Wobei sich vor allem die Reise nach Uruguay zu einem Glanzlicht des gediegen glitzernden Trash-TV entpuppt. Mit einem erstaunlichen Pädagogenüberschuss an Bord, denn die Fahrt nach Montevideo ist diesmal eine Rabattreise der Lehrergewerkschaft. Das hat schon wieder was.

Das Auge im Hurrikan der Gefühle

Zwei der organisierten Schnäppchenjäger, zutiefst zerstrittene ehemals beste Freunde, treffen unvermittelt aufeinander. Ein Ehepaar will an Bord des Traumschiffs mittels Klangschalen-Yoga und Tango aus der Krise finden. Und Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) entdeckt unter den Passagieren seine ehemals große Liebe (Christine „ewig lockt das Weib“ Neugebauer). Da sind Beatrices diplomatische Fähigkeiten noch einmal aufs Äußerste gefordert.

Auf der Reise nach Los Angeles gibt es zwar andere Figuren, andere Konflikte, andere Lösungen, aber Beatrice ist auch hier das ruhige Auge im Hurrikan der Gefühle. Und bekommt am Ende einen Abschied, als hätte sie mit dem Traumschiff gerade Amerika entdeckt.

Nichts bereut

Der Kritiker fühlt sich nach dem Genuss beider Folgen am Stück wie am Ende einer weihnachtlichen Völlerei und steigt schwer überzuckert aus dem Zug, um wenig später der Traumschiff-Legende Heide Keller in der Sky Bar eines Bonner Nobelhotels zu begegnen. Nein, sie habe ihren Abschied bis heute nicht bereut, beteuert die „Diva im besten Sinne“, wie Harald Schmidt sie mal genannt hat.

Und beantwortet gütig die Frage, die ihr gerade jeder stellt: „Wo war’s am schönsten?“ Natürlich: „Bora Bora in der Südsee. Diese Luft, der leichte Wind, wir haben in einem wunderbaren Ressort auf dem Wasser gewohnt. Wenn es jemals auf der Welt das Paradies gegeben hat, dann war es da. Diese schönen dunkelhäutigen Mädchen in ihren weißen Kleidern – wenn die morgens schon mit einer Hibiskusblüte im Haar rumliefen - was war das schön.“

Nein, das Gefühl für blumige Worte hat Heide Keller noch nicht verlassen. Willkommen an Land.

Barbara Wussow kommt

Eine Nachfolgerin als Chef-Hostess wird es auf dem Traumschiff übrigens nicht geben. Aber immerhin einen Ersatz für Heide Keller: Barbara Wussow hat als Hoteldirektorin angeheuert und trifft auf einen alten Bekannten: Sascha Hehn, den Traumschiff-Käptn, hatte sie 1989 in der ZDF-“Schwarzwaldklinik“ geheiratet. (Barbara Wussow geht aufs Traumschiff)

Das Traumschiff: Uruguay. ZDF, Dienstag, 26. Dezember 2017, 20.15 Uhr.

Das Traumschiff: Los Angeles. ZDF, Montag, 1. Januar 2018, 20.15 Uhr.