TV-Programm am Donnerstag Berührend: ARD-Film „Kästner und der kleine Dienstag“

Osnabrück. Hans Albrecht Löhr war neun Jahre alt, als er Erich Kästner kennenlernte. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem kleinen Fan und dem berühmten Autor ist Thema eines berührenden Spielfilms, hinter dem viel Recherchearbeit steckt.

Dieser Film ist für Dorothee Schön eine Herzensangelegenheit. „Ich trage die Idee schon seit zwölf Jahren mit mir herum“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber sie war unglaublich schwer umzusetzen.“

Die Idee – das war ein biografischer Film über Erich Kästner. „Ich war schon immer Fan von Kästner“, sagt Schön. „Früher habe ich die Kinderbücher geliebt, später habe ich seine Gedichte für mich entdeckt.“ Umso erstaunlicher fand sie es, „dass man so wenig über den Menschen Kästner weiß“ – und sie begann selbst zu forschen: in alten Büchern, in Archiven, in Kästners vielen Briefen an sein „Muttchen“, die „wichtigste Frau in meinem Leben“, wie es im Film einmal heißt. Und dort, in den Briefen, stieß sie auf Hans Albrecht Löhr. „Der Verlag, der 1929 „Emil und die Detektive“ herausbrachte, hatte einen Fanbrief von dem kleinen Hans für die Werbung benutzt“, so Schön. „Und dann tauchte sein Name jahrelang in Kästners Briefen auf.“

Eine ungewöhnliche Freundschaft muss da entstanden sein zwischen dem kinderlosen, etwas bohèmehaften Schriftsteller, der das wilde Leben Berlins genoss und dem 10-jährigen Hans, der vaterlos mit Schwester und Mutter in Berlin aufwuchs. So weit ging die Freundschaft zu dem Jungen, dass Kästner ihm 1931 sogar eine Rolle in der Emil-Verfilmung besorgte: Hans spielte den „kleinen Dienstag“, den tapferen Jungen, der am treu Telefon blieb, während alle anderen den gemeinen Dieb Herrn Gundeis durch Berlin jagten.

„Dieser Hans, der keine Dienstag, hat mich auch deshalb interessiert“, sagt Dorothee Schön, „weil von all den Kinderschauspielern des Emil-Films nur zwei den Krieg überlebt haben.“ Gut vorstellbar, denn die meisten dürften knapp zwanzig Jahre alt gewesen sein, als der Krieg ausbrach – bestes Soldatenalter. „Ich wusste, dass auch Hans im Krieg gefallen ist; in einem Brief schrieb Erich Kästner darüber, wie sehr ihn dieser Tod schmerzte“, so Schön.

Aber woher bekommt man Informationen über einen „Hans Albrecht Löhr“? Schön recherchierte einfach im Internet. „Hans‘ Schwester Ruth hat später geheiratet, einen Herrn Finkenstädt, und ich habe tatsächlich eine Frau dieses Namens in Kassel gefunden, habe angerufen und hatte Hans Schwester am Apparat.“ 89 war die alte Dame, und sie lud Dorothee Schön sofort auf einen Kaffee ein. „Der Besuch war dann schon ein bisschen merkwürdig. Man hat gemerkt, dass Ruth begeistertes Jungmädel gewesen war und ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrem regimekritischen Bruder und zu seinem Helden, dem verbotener Autor Kästner, hatte.“

All diese historischen Tatsachen findet man im Film wieder. Auch viele Zitate aus Kästners Büchern. „An all dem Unsinn der geschieht, sind nicht nur die Schuld, die sie tun, sondern auch die, die sie nichts verhindern.“ Mit diesem Satz aus dem „Fliegenden Klassenzimmer“ begründet Hans seinen Abstand zu den Nationalsozialisten. „Parole Emil!“, hört man immer wieder – zum letzten Mal als Kästner sich heimlich aus Berlin absetzt. Ein Posten erkennt ihn und lässt ihn weiterfahren. Kästner atmet auf: „Es gibt doch treue Leser.“

Historisch ist auch die zweite Erzähllinie, die Männerfreundschaft Erich Kästners ( Florian David Fitz) zu dem Zeichner Erich Ohser ( Hans Löw), der vergeblich versucht, sich zum Schutz seiner Familie irgendwie mit den Nazis zu arrangieren und doch weiß: „Unter Schweinen kann man nicht sauber bleiben.“ Historisch sind die Verbrennungen von Kästners Büchern und die Tatsache, dass er sich finanziell über Wasser hält, indem er unter falschem Namen die Drehbücher für Kinokomödien mit Heinz Rühmann und Hans Albers schreibt.

Erfunden ist hingegen Wolfi, der Schulfreund von Hans, Sohn einer Mutter jüdischer Abstammung. Obgleich er getauft ist und „wir sonntags in die Kirche gehen wie ihr auch“ muss er erst die Herabwürdigungen seines Lehrers erdulden, wird dann vom Gymnasium entfernt und fürchtet schließlich um sein Leben.

Zwei Freundschaften – viel Stoff für einen Fernsehfilm. „Das ursprüngliche Drehbuch war über zwei Stunden lang“, sagt Dorothee Schön. „Ich wollte den Film eigentlich fürs Kino machen, aber das war nicht finanzierbar. Die Verleiher meinten: Dafür geht niemand ins Kino.“ Sie hielte das für falsch, meint Schön, aber es spräche „für die Qualität des Fernsehens“, dass hier nicht nur Geldgeber, sondern auch ein Sendeplatz für nun 105 Minuten gefunden wurde. Dass es fast eineinhalb Jahre gedauert hat von der Premiere des Films beim Münchner Filmfest bis zur Ausstrahlung, ist ihr da auch schon egal. „Die politisch dahinter stehende Frage, wie man sich gegenüber rechtsradikalen Tendenzen verhält, ist im Moment ja leider aktueller denn je.“