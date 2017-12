Neu auf Netflix: Bright Elfen, Orks und Cops: Will Smith in „Bright“

Berlin. Mit dem Will-Smith-Film „Bright“ demonstriert Netflix Augenhöhe zum Blockbuster-Kino. Der Fantasy-Polizeifilm bietet alles, was auch die große Leinwand verlangt: Top-Stars, Ausstattung und Action auf hohem technologischen Standard.

Im Cop-Film „Bright“ schickt Netflix den Superstar Will Smith mit einem Ork auf Streife. Was taugt David Ayers („Suicide Squad“) Mix aus Fantasy und Polizeifilm, der ab Freitag, 22. Dezember 2017 bei Netflix verfügbar ist?

Worum geht es im Netflix-Film „Bright“?

Los Angeles in einer alternativen Gegenwart: Fantastische Wesen und Menschen bevölkern die Welt gemeinsam, wenn auch alles andere als konfliktfrei. Mit Nick Jakoby steigt gerade der erste Ork als Polizist in einen Streifenwagen; das Projekt ist hochumstritten. Nicks menschlicher Partner Daryl Ward (Will Smith) wird von den Kollegen wegen der Zusammenarbeit massiv gemobbt. Dabei hegt er selbst tiefes Misstrauen gegen den Ork – dessen Spezies bislang offenbar geschlossen von Bandenkriminalität lebte.

Gleichstellung als Action: die politische Botschaft von „Bright“

Bei einer Razzia greifen Nick und Daryl eine Elfe mitsamt einem Zauberstab auf, der jeden Wunsch erfüllt. Wer ihn berührt, ohne zur erwählten Kaste der „Bright“ zu gehören, explodiert allerdings mit der Wucht einer Bombe. Kaum haben die ungleichen Ermittler das Artefakt in sichergestellt, sind alle hinter ihnen her: Menschen und Monster, Gangster und Cops.

Selten hat ein Actionthriller sich so offen um politische Anliegen bemüht: Nach Empörung über die diskriminierenden Oscar-Nominierungen des vergangenen Jahres hat Hollywood sich der Diversität verschrieben – und David Ayers „Bright“ ist unübersehbar ein Resultat davon. Alles dreht sich um die Integration von Minoritäten; ein Gangster-Boss sitzt sogar Rollstuhl. Vor allem aber geht es um Rassismus. (Warum fehlte Will Smith bei „Independence Day 2“? Regisseur Emmerich verrät es im Interview)

Diversität als Thema und Schauwert

In „Bright“ entzündet der Hass sich natürlich nicht mehr an Hautfarben, sondern gleich an der Spezies: In schmissigen Graffiti fordern die Fantasy-Wesen gleiche Rechte ein, Ork-Hasser müssen zum Gleichstellungstraining, das erste Monster mit Polizeimarke wird zum Medien-Ereignis. Ein bisschen erinnert all das an die HBO-Serie „True Blood“ (2008-2014), die das Vampir-Genre mit Fragen der sexuellen Identität aufgeladen hatte. Die geistige Beweglichkeit des Vorbilds erreicht der Actionfilm allerdings nicht: Klassen und Rassen sind in „Bright“ schlicht identisch: Die Elite besteht aus Elfen; die Mafia rekrutiert ausschließlich Orks. Und warum manche magische Kreaturen unter die Gleichstellungsagenda fallen, andere weiterhin als Ungeziefer an die Wand geklatscht werden, überdenkt das Drehbuch auch nicht. Am Ende ist die Diversität dem Film als Schauwert wohl einfach wichtiger denn als Thema. Und Hingucker bietet dieser Film zuhauf: Von der Action über die Ausstattung bis hin zum Cast, zu dem neben Superstar Will Smith auch Noomi Rapace und Edgar Ramirez gehören. Unter Nick Jakobys Ork-Maske steckt Joel Edgerton.

Alles wie im Kino: „Bright“ in HDR und Dolby Atmos

Regisseur David Ayer hatte mit der Comic-Adaption „Suicide Squad“ zuletzt einen Blockbuster für die ganz große Leinwand gedreht. Mit dem „Netflix-Original“ „Bright“ verlagert er seine Effektinszenierung jetzt ins Heimkino. Der Streamingdienst, der laut „Los Angeles Times“ 90 Millionen Dollar für den Film ausgegeben hat, untermauert damit seinen Anspruch, nicht nur dem linearen Fernsehen den Rang abzulaufen, sondern auch dem Kino abzulaufen. Bei einem internationalen Pressetag in Berlin machte Netflix „Bright“ gerade zum Schaustück seiner technologischen Standards: Mit kontrastreichen HDR-Bildern und dem Dolby-Atmos-Sound soll das Werk nicht nur auf dem Laptop oder Handy wirken, sondern auch Besitzer hochgerüsteter Wohnzimmer-Anlagen glücklich machen.

Der Kino-Kreative Ayer kann im neuen Umfeld also einfach so weitermachen wie bisher. Und tatsächlich bringt er alles mit, was seine Filme auch bisher schon prägte: die korrupten Cops aus „Sabotage“ (2014), den Kumpel-Humor aus „End of Watch“ (2012), die kunterbunte Kostümorgie der „Suicide Squad“ – der mit „Gotham City Sirens“ übrigens bald seine nächste Comic-Verfilmung folgt. Neu ist für Ayer die Erschaffung einer geschlossenen Fantasy-Welt, und tatsächlich hat der Film hier auch seine größten Probleme. Unter dem Druck, das Action-Level hochzuhalten, bleibt die Mythologie einer Jahrtausende alten Geschichte von Menschen, Orks und Elfen in „Bright“ eine eilig skizzierte Behauptung. (Eins, zwei, drei – Hirn zu Brei: Was taugt David Ayers „Suicide Squad“?)

David Ayers „Bright“ ist ab Freitag, 22. Dezember 2017, auf Netflix verfügbar.