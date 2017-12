Ein Meister der Verwandlung „Trixie Wonderland“ führt „TV-Zyklus“ zu ende

Allensbach. Olli Dittrich lässt mit der Homestory zur erfundenen Schlagersängerin Trixie Dörfel das letzte seiner „heiteren trojanischen Pferde“ auf die Zuschauer los. Mit „Trixie Wonderland“ endet Dittrichs „TV-Zyklus“.

Der bekannte Fußballphilosoph Felix Magath wird gern mit dem Ausspruch zitiert, Qualität komme von Qual. Wahre Kunst besteht jedoch unter anderem darin, diese Qual zu kaschieren, auch auf die Gefahr hin, dass der Betrachter den Respekt verliert, weil er sich sagt: „Das kann ich auch.“ Bei den Darbietungen von Olli Dittrich verbietet sich dieser Satz allerdings; dafür ist das Ausnahmetalent dieses verblüffenden Verwandlungskünstlers viel zu einzigartig. Der enorme Aufwand, den sein in den letzten vier Jahren für den WDR entstandener „TV-Zyklus“ vor allem bei der Vorbereitung erforderte, ist jedoch stets im Verborgenen geblieben. Dabei war es zum Beispiel beim „TalkGespräch“ eine technische und darstellerische Meisterleistung, die allesamt von Dittrich verkörperten Gäste so ins Bild zu setzen, dass sie plausibel miteinander plaudern konnten.

Täuschend echte Sensatiönchen

Mit dem am kommenden Donnerstag ausgestrahlten achten Beitrag, „Trixie Wonderland“ (ARD, 23.25 Uhr), endet der Zyklus, der 2013 mit „Frühstücksfernsehen“ begonnen hat. Die absurden Geschichten und aufgebauschten Sensatiönchen waren damals so täuschend echt, dass viele Zuschauer die Sendung für bare Münze genommen hätten, wenn sie nicht am späten Abend, sondern am frühen Morgen ausgestrahlt worden wäre. Es folgten unter anderem die grandiose Enthüllungs-Doku „Schorsch Aigner – Der Mann, der Franz Beckenbauer war“ (2015) sowie „Selbstgespräche mit Konstantin Pfau“ (2016), eine Parodie auf die selbstverliebten intellektuellen Talkformate.

Grimme-Preis

Für seine Beckenbauer-Persiflage erhielt der einst durch RTL-„Samstag Nacht“ bekannt gewordene Komödiant seinen vierten Grimme-Preis; wie schon zuvor für „Zwei Stühle - eine Meinung“ (mit Wigald Bohning, 1995), „Blind Date“ (mit Anke Engelke, 2003) und für den legendären „Dittsche“ (2004). Der arbeitslose Arbeitslose im Bademantel kommentiert das Weltgeschehen nun auch schon seit 13 Jahren.

Anzeige Anzeige

Trixie Dörfel, „Eine neue Persiflage von und mit Olli Dittrich“, am Donnerstag (21. Dezember) um 23:25 Uhr im Ersten.Foto: WDR/Beba Lindhorst

Bei allem Respekt vor diesen Leistungen: Der „TV-Zyklus“ ist so etwas wie die Krönung von Dittrichs Arbeit. Im Grunde sind seine Parodien Fernsehkritik mit anderen Mitteln. Ihm selbst ist das allerdings zu viel der Ehre: „Das ist keine satirische Medienkritik, auch keine bunte, klamaukige Durch-den-Kakao-Zieherei. Eher sind es heitere trojanische Pferde, die auf den Dorfplatz des spätabendlichen Programms geschoben wurden, um den realen TV-Unsinn zu zeigen, wie er ist.“ Gemeinsamer Nenner der acht Sendungen sei die Absicht zu zeigen, „was uns tagtäglich im Fernsehen vorgesetzt und von uns als gegeben hingenommen wird. Egal, ob es gut oder schlecht, launig oder fad, spannend oder langweilig, informativ oder wichtigtuerisch daherkommt. Und wie sehr es von der Behauptung lebt, wenn es groß angekündigt wird.“ Trotz der diversen Preise für die einzelnen Beiträge – unter anderem gab es den Bayerischen Fernsehpreis für „Schorsch Aigner“ und zuletzt den Deutschen Comedypreis für die „Selbstgespräche“ – glaubt Dittrich nicht, dass die Parodien bei Sendern oder Zuschauern etwas bewirkt haben: „In den Redaktionen der tatsächlich existierenden Formate wird niemand schamesrot den Job hingeworfen haben, weil er sich ertappt gefühlt hat und fortan nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Aber freudig auf den Leim gegangen sind uns schon ein paar Leute, das wissen wir aus den Reaktionen. Und gut unterhalten haben wir hoffentlich immer.“

Vertrag läuft aus

Dass der Zyklus nun endet, hat vor allem vertragliche Gründe: Acht Sendungen waren mit dem WDR vereinbart, die hat Dittrich geliefert. Ob es weitere Parodien geben wird, vermag er derzeit nicht einzuschätzen: „Das wäre ja auch nicht nur meine Entscheidung.“ Er sagt zwar, dass es durchaus noch Spielraum gebe, weil er das Fernsehen „nicht in all seinen wesentlichen Facetten persifliert“ habe, aber „manches Genre eignet sich ja auch gar nicht so besonders. Und: Nicht nur die Genres, auch die Figuren sollten sehr abwechslungsreich sein, sich trotzdem aber auch über die Formate hinaus ergänzen, auch das hat die Auswahl mitbestimmt.“

Trixies Homestory

Mit Ausnahme Beckenbauers waren alle seine Figuren Gast des „TalkGesprächs“; auch deshalb erreicht die Reihe mit dem Besuch bei Trixie Dörfel, einst ein Schlagersternchen und schon seit vielen Jahren Star der Serie „Klinikparadies“, ein natürliches Ende. Die Homestory mit dem Bummel über Trixies Lieblingsweihnachtsmarkt, ihren Tipps für ein perfektes Weihnachtsfest und der unverhohlenen Werbung für die Produktlinie „TriXiebzehn“ und das aktuelle Album „Trixie Wonderland“ ist vergleichbaren Boulevardsendungen zum Verwechseln ähnlich. Die größte Herausforderung war laut Dittrich nicht der Gesang, sonder „das Tragen von Hüfthalter, BH und Schuhen mit hohen Absätzen.“

Man sieht ihm das zwar nicht an, aber der in Hamburg aufgewachsene gebürtige Offenbacher hat die sechzig schon im letzten Jahr überschritten; demnächst drohen die ersten Auszeichnungen fürs Lebenswerk. Er selbst sieht sich jedoch noch längst nicht am Ende seines Schaffens: „Es gibt noch viel zu tun und jede Menge Ideen“. Davon abgesehen hofft er, dass Imbissphilosoph Dittsche, der seinen Unterhalt nicht etwa von der Jobagentur, sondern ebenfalls vom WDR bezieht, noch lange auf Sendung bleiben darf: „Er hat noch viel zu erzählen. Auch im Seniorenalter.“