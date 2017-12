Auf Netflix und Amazon Prime Thriller, Drama und Comedy: Serientipps für die Feiertage

Osnabrück. Träge vom vielen Essen und müde vom Feiern: Da kommt eine gute Serie zum Abschalten und Entspannen gerade recht. Wir sagen Ihnen, mit welchen Serien Sie an den Feiertagen entspannen können.

„This Is Us – Das ist Leben“

Worum geht es? Die Drillinge Kate (Chrissy Metz) und Kevin (Justin Hartley) werden 1980 geboren, ihr Bruder stirbt bei der Geburt. Wie das Schicksal es will, wartet im Krankenhaus an dem Tag ein weiteres Baby auf ein neues Zuhause: Der afroamerikanische Junge Randall (Sterling K. Brown) wurde vor einer Feuerwache ausgesetzt. Kates und Kevins Eltern Rebecca (Mandy Moore) und Jack Pearson (Milo Ventimiglia) adoptieren den Jungen und müssen sich dem Alltag mit drei Babys stellen. In Rückblenden wird die Liebesgeschichte von Rebecca und Jack erzählt, in der Gegenwart folgen wir dem Leben der drei Geschwister.

Wann sollte man das gucken? Gemütlich zusammen mit der Familie nach der Bescherung oder dem Mittagessen, gemeinsam lacht und leidet man mit den Pearsons, deren Leben voller lustiger und emotionaler Momente ist. Ohne kitschig zu sein, überzeugt „This Is Us“ mit facettenreichen Charakteren und dramatischen Cliffhangern.

„This Is Us – Das ist Leben“, Staffel 1 mit 18 Folgen, auf Amazon Prime; Staffel 2 wird gerade in den USA ausgestrahlt.

„Rellik“

Worum geht es? „Rellik“ ist das Wort Killer rückwärts gelesen: Der Titel gibt die außergewöhnliche Erzählweise der Miniserie vor. In jeder Episode gibt es zu Beginn ein erschütterndes Ereignis, das rückwärts aufgeklärt wird. Insgesamt geht es um einen Serienmörder in London, der seine Opfer nackt auf öffentlichen Plätzen ablegt, ihre Gesichter sind mit Säure verätzt. Auch auf den ermittelnden Polizisten Gabriel Markham (Richard Dormer) wurde im Laufe der Ermittlungen ein Säureanschlag verübt, den er nur knapp überlebt hat. Deshalb hat Markham auch ein persönliches Interesse, den Killer zu schnappen. Neben der düsteren Atmosphäre und der ungewöhnlichen Erzählweise überzeugt Dormer als Ermittler, der vor dem Anschlag ein Frauenheld war und danach immer mehr verbittert.

Wann sollte man das gucken? Abends, wenn alle ins Bett gegangen sind und man das Gehirn mit mehr füttern möchte als Familiengesprächen. Sechs Stunden beste Thriller-Unterhaltung auf hohem Niveau mit wohltuend klischeefreiem Ende. Aber Vorsicht: „Rellik“ verführt dazu, alle sechs Episoden am Stück zu schauen. Könnte also sein, dass man beim Frühstück durchhängt.

„Night Shift„

Worum geht es? Nicht noch eine Arztserie! Doch, und zwar eine richtig gute! Die Ärzte der Nachtschicht verstoßen zwar auch wie ihre Kollegen regelmäßig gegen die Vorschriften, allen voran Kriegsveteran TC. Besonders werden die Fälle, die in der Notaufnahme landen, dadurch, dass viele etwas mit dem Krieg in Afghanistan oder im Irak zu tun haben. Die meisten Ärzte sind Veteranen mit ihren eigenen Traumata. TC (Eoin Macken), Topher (Ken Leung) und Drew (Brendan Fehr) arbeiten in dem texanischen Krankenhaus wie an der Front, ohne Rücksicht auf sich selbst. Das Liebesleben bleibt dabei natürlich auf der Strecke und ihr Arbeitsleben wird ihnen vom Chef der Notaufnahme, Michael Ragosa (Freddy Rodriguez), zur Hölle gemacht.

Wann sollte man das gucken? Emergency Room haben Sie schon x-mal gesehen, in Grey’s Anatomy fehlen Ihnen die Charakterköpfe wie Derek Sheppard und Mark Sloan, Dr. House ist Ihnen zu eigenbrötlerisch? Dann holen Sie sich Trost bei den Ärzten der Nachtschicht („Night Shift“). Die Ärztinnen und Ärzte sind keine typischen Schönheiten, im Vordergrund steht die Bewältigung des Kriegstraumas, die Liebe kommt an zweiter Stelle. Eine perfekte Arztserie zum Mitleiden!

„Night Shift“, zwei Staffeln mit jeweils acht und 13 Episoden sind auf Netflix verfügbar, insgesamt gibt es vier Staffeln, danach wurde die Serie eingestellt; die ersten beiden Staffeln sind aber die besten.

„Modern Family“

Worum geht es? Um das Leben einer Patchworkfamilie in Kalifornien. Oberhaupt Jay Pritchett (Ed O‘Neill) bringt mit seiner zweiten Frau Gloria (Sofia Vergara) und ihrem Sohn Manny südamerikanisches Feuer in die amerikanische Durchschnittsfamilie. Seine Tochter Claire (Julie Bowen) und ihr Mann Phil (Ty Burrell) haben zwei Töchter und einen Sohn, Jays Sohn Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) und dessen Lebensgefährte Cameron (Eric Stonestreet) haben ein vietnamesisches Mädchen adoptiert. Zusammen meistern sie ihren Alltag… oder eben auch nicht: Normale Situationen verwandeln sich in skurrile Momente, in denen entweder nur noch Camerons positive Lebenseinstellung hilft oder Jays Sarkasmus.

Wann sollte man das gucken? Wenn man genervt ist von der Familie und nicht mehr versteht, warum man Weihnachten mit ihnen feiern wollte. „Modern Family“ zeigt nicht nur die skurrilen Momente des Familienlebens, sondern auch die liebenswerten. Danach blickt man versöhnlicher auf die eigenen Verwandten … und weiß, es könnte viel schlimmer sein.

„Modern Family“, sechs Staffeln mit jeweils 24 Episoden sind auf Netflix verfügbar, in den USA läuft gerade Staffel 9.

„Die Coal Valley Saga“

Worum geht es? Die junge Lehrerin Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) zieht 1910 in ein kanadisches Provinzdorf. Statt der von ihr erwarteten Abenteuer warten in Coal Valley ungeduldige und skeptische Mütter auf sie, die ihr nicht zutrauen, ihre Kinder zu unterrichten. Durch ein schweres Minenunglück sind die meisten Männer des Dorfes gestorben, die Ehefrauen trauern und müssen sich allein neuen Herausforderungen stellen. Zum Glück kommt ein junger Mountie vorbei, ein kanadischer Polizist, der nicht nur Verbrechen aufklärt, sondern auch recht stattlich aussieht.

Wann sollte man das gucken? Wenn man träge vom Braten nur noch liegen kann, das Blut vom Gehirn in den Magen gepumpt wird, um das Essen zu verdauen, kurz, wenn man nicht mehr nachdenken will. Und falls man Sehnsucht nach Serien wie „Dr. Quinn: Ärztin aus Leidenschaft“ hat.

„iZombie“

Worum geht es? Die junge Doktorandin Liv Moore (Rose McIver) wird von einem Zombie gebissen. Als sie wieder aufwacht, spürt sie die Veränderung in sich, doch es dauert eine Weile, bis sie dahinter kommt, dass sie untot ist. Als Konsequenz trennt sie sich von ihrem perfekten Verlobten und nimmt eine Stelle als Leichenbeschauerin an, da kommt sie ohne Gewalt anzuwenden an Gehirne. Doch sobald sie ein Gehirn gegessen hat, nimmt sie die Erinnerungen und Fähigkeiten des Toten in sich auf. Und bringt damit eine Reihe von Ermittlungen in ungeklärten Mordfällen in Gang.

Wann sollte man das schauen? The Walking Dead ist Ihnen zu blutig? Dann geben Sie der Comicverfilmung „iZombie“ eine Chance. Vor allem, wenn Sie selbst wie ein Zombie auf dem Sessel hängen, erschöpft von den Feierlichkeiten sind und eine unterhaltsame Krimiserie mit einer zauberhaften Hauptdarstellerin brauchen.

„iZombie“, Staffel 1 und 2 sind bei Netflix verfügbar.

