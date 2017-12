Feministischer Krimi Neue Arte-Serie: „Top of the Lake“ mit Kidman

Osnabrück. Kinostars wie Nicole Kidman und TV-Lieblinge wie Elisabeth Moss bilden unter anderem die prominente Besetzung der zweiten Staffel von „Top of the Lake“.

Zunächst schauen nur die langen schwarzen Haare der Ermordeten heraus. Als dann die Polizistin Robin den an den Strand von Sydney angeschwemmten Koffer öffnet, findet sie eine bis zur Unkenntlichkeit verunstaltete Asiatin darin. Ein grauenvoller Mord. Noch dazu an einer Schwangeren. So oder ähnlich fangen Dutzende TV-Krimis an. Nicht jedoch die zweite Staffel der Miniserie „Top of the Lake“. Denn statt den Stand der Entwicklungen voranzutreiben, interessieren sich die neuseeländische Regisseurin Jane Campion („Das Piano“) und ihr australischer Kollege Ariel Kleinmann vor allem für die persönlichen Umstände ihrer Hauptperson. Wie sie nach einer Vergewaltigung mit 16 ihr Kind zur Adoption freigelassen hat, unter welchen Traumata sie leidet. Dazu gibt es feministische Statements. Ein verwirrender Mischmasch. Für einen Genrefilm wenig spannend, für ein Drama zu geschwätzig – so dümpeln die neuen Folgen vor sich hin. Auch ist schade, dass sich dabei Top-Darstellerinnen wie Elisabeth Moss oder Nicole Kidman in Zufälle verheddern, die leider arg konstruiert wirken. Was bleibt, ist gepflegte Langeweile. Arte startet ab heute die erste von drei Doppelfolgen.