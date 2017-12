Kein Genrekino „A Ghost Story“ von David Lowery wirkt lange nach

Osnabrück. Regisseur David Lowery steckt Oscar-Preisträger Casey Affleck unter ein Bettlaken – und kreiert mit minimalem Aufwand ein wirkungsvolles Geisterdrama.

Viele Hollywoodstars dürften sich ihren Traumjob einst anders vorgestellt haben. Wenn sie heute zu krawalligen Superheldenactionabenteuern gerufen werden, dann verbringen sie einen nicht geringen Anteil der Dreharbeiten in grünen Boxen, zappeln an dünnen Schnüren von der Decke und sind auch ansonsten sämtlichen Entfremdungstechniken der digitalen Illusionsmaschinerie Film ausgesetzt.

Wie man Effekte möglichst nutzbringend einsetzt, ist auch Regisseur David Lowery nicht unbekannt. Für verhältnismäßig schlappe 65 Millionen US-Dollar durfte er im Auftrag von Walt Disney „ Elliot, der Drache “ neu in Szene setzen. Obwohl die Darsteller immerhin einen Teil der Dreharbeiten in der grünen Naturkulisse Neuseelands verbringen durften, wurde natürlich getrickst.

Doch es geht auch völlig anders, wie Lowery nun demonstrativ in seinem neuen Film „A Ghost Story“ unter Beweis stellt. Einer hundertprozentigen Independent-Produktion, die gerade einmal 100000 US-Dollar gekostet haben soll und vollkommen auf teure Spezialeffekte und anderen aufwendigen Schnickschnack verzichtet. Mehr noch. Lowery verstößt ganz bewusst gegen allerlei heutige Sehgewohnheiten. Das wird schon bei der Wahl des Seitenverhältnisses 4:3 mehr als deutlich, bei dem sich manch ein Zuschauer erst einmal verwundert die Augen reiben wird.

Noch schräger klingt aber die Idee, im Jahre 2017 einen Geist mit dem ganz simplen Mittel eines Bettlakens über dem Kopf darstellen zu lassen. Jedoch verkommt diese Idee hier weder zu einem billigen Gag noch zum reinen Selbstzweck. Sonst hätten sich Oscar-Preisträger Casey Affleck („ Manchester by the Sea “) und Rooney Mara mit Sicherheit kaum auf dieses existenzielle Geisterdrama um Leben, Liebe, Tod und die Illusion der Zeit eingelassen.

Eingeleitet mit einem Zitat aus Virginia Woolf s Erzählung „A Haunted House – Ein verwunschenes Haus“, erzählt Lowery die Geschichte des jungen Ehepaares C und M (Affleck und Mara), dessen junges Glück durch Cs Unfalltod jäh beendet wird. Während sie die verschiedenen Phasen der Trauer durchlebt und schweren Herzens nach und nach ihr neues Leben akzeptiert, kann er seine Situation nicht annehmen. Sein Geist bleibt an das Haus und Grundstück gefesselt, selbst nachdem sie mit einem anderen Mann fortzieht. Es wird ein langer und überraschender Weg, bis C seine Erlösung findet.

Obwohl das Motiv des Poltergeistes in einem verwunschenen Haus schon zu Beginn eine Rolle spielt, ist „A Ghost Story“ keine Genre-Produktion im herkömmlichen Sinne. Vielmehr kehrt Lowery mit seiner existenzialistischen Meditation über grundlegende Fragen des Seins zu den Wurzeln des Erzählkinos zurück. Lange, statische Einstellungen, über weite Strecken wortlos, entfalten dabei ihre volle Wirkung.

Wenn zum Beispiel die junge Witwe erstmals wieder das alte Haus betritt und voller innerer Verzweiflung in einem bulimischen Anfall beginnt, Kuchen aus einer Form zu löffeln, dann entwickelt diese lange, statische Einstellung auch dank Maras Ausdrucksstärke eine dermaßen wuchtige Intensität, dass sogar aus Sicht der Zuschauer das sichtbare Gespenst verblasst und wie von M nicht wahrgenommen wird.

So überzeugt der Film „A Ghost Story“ insbesondere aufgrund seiner ungewöhnlichen Bildsprache mit karger Schönheit und einer fremdartigen Atmosphäre, die für ein seltenes Kinoerlebnis sorgt, das lange nachwirkt.