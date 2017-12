„Eine Braut kommt selten allein“ Sido und Michelle Barthel spielen Paar in Culture-Clash-Komödie

Osnabrück. Die Culture-Clash-Komödie ist in den letzten Jahren zum Erfolgsgenre in Kino und Fernsehen avanciert. In „Eine Braut kommt selten allein“ spielen Rapper Sido und Michelle Barthel ein Liebespaar wider jede Vernunft.

Johnny ist ein gescheiterter DJ und getrennt lebender Vater. Durch einen Zufall – wie sollte es in einer romantischen Komödie anders sein – sitzt eines Tages eine geflohene Braut aus Serbien vor seiner Tür. Die Romni Sophia, die ihrer Zwangsheirat entgehen will, sucht bei ihm Unterschlupf. Bald beginnen die beiden sich ineinander zu verlieben, doch dann steht Sophias große und chaotische Familie vor der Tür. Johnny, der ein Weltmeister im Ja-Sagen ist, nimmt sie bei sich auf.

„Ich habe mich gleich beim ersten Lesen des Buches in diese Figur verliebt, die einfach in ein Abenteuer reinspringt ohne zu wissen, was sie erwartet und immer danach handelt, was ihr Herz sagt,“ erzählt die 24-jährige Michelle Barthel über ihre Rolle als Sophia. „Wenn man ständig an eine Figur denken muss und sich fragt, was würde sie jetzt tun, dann ist man eigentlich schon mittendrin.“

Barthel spielte bereits 2003 ihre erste Rolle im Kinofilm „Der zehnte Sommer“. Sie besuchte keine Schauspielschule, sondern bildet sich laufend mit Privatstunden, Coachings und Seminaren fort. In „Eine Braut kommt selten allein“ spielt sie nun neben Schauspiel-Quereinsteiger Paul Würdig, alias Sido.

„Wir haben schnell das Gefühl gehabt, dass wir ein Team sind“, so Barthel. „Ich finde es naheliegend als Musiker auch an anderen Kunstformen interessiert zu sein. Es gibt schon starke Parallelen darin, Gefühle auszudrücken und Geschichten zu erzählen.“

Tatsächlich überzeugt der erfolgreiche Deutschrapper, dem die Rolle auch aufgrund seiner Herkunft ein persönliches Anliegen war, in der Rolle des weichen, irgendwie glücklosen, aber bemühten Losers. „Sido hat eine besondere Art zu spielen,“ erzählt Michelle Barthel über die Arbeit mit ihm. „Er geht überhaupt nicht technisch an eine Szene heran, und genau darum geht es: einen Moment der Wahrheit zu erzählen.“

Als es dann in einer Szene ans Singen ging, war Barthel sogar ein wenig nervös. „Ich bin keine ausgebildete Sängerin und habe zu meiner Schulzeit nur im Chor gesungen. Dann auf einer Wiese vor einem professionellen Musiker wie Sido zu singen und zu tanzen, das war schon absurd. Ich war sehr aufgeregt.“

Dennoch stellte die Musik der Roma für Michelle Barthel das größte Bindeglied zu der ihr vorher weitgehend fremden Kultur dar. „Den größten emotionalen Zugang zur Figur und zur Geschichte habe ich über die Musik gefunden. Die ist sehr traurig und schwer, schlägt aber schnell in Heiterkeit und Lebenslust um.“ Mithilfe eines serbischen Sprachcoachs, der in einer Roma-Familie aufwuchs, bereitete Michelle Barthel sich auf die Rolle vor und lernte dabei viel über die Roma. „Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, was das für eine spannende Kultur ist, die man kaum kennt,“ sagt Barthel. „Ich glaube, das kommt daher, dass man immer noch sehr stark in Nationalitäten denkt. Daraus resultiert diese absurde Berührungsangst mit Sinti und Roma.“

Der Film entwirft in einem leicht surrealen Moment eine komische und zugleich rührende Utopie für den Umgang mit dem Fremden: die Fahrgäste einer ganzen S-Bahn wollen Sophia helfen Asyl zu beantragen. Doch der Weg dahin und zur erfüllten Liebe mit Johnny ist steinig und bisweilen auf eine Art komisch, die in ihrer Ehrlichkeit zu selten im deutschen Fernsehen ist – und darum umso erfrischender.

Michelle Barthel wird die Kultur der Sinti und Roma wohl auch weiterhin begleiten: „Ich möchte weiterhin mit ihr in Verbindung bleiben und ich bewundere sie sehr für ihre Kraft.“

Eine Braut kommt selten allein, Das Erste, 20.15 Uhr