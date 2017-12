TV-Programm am Mittwoch Doku mit opulenten Bildern: Eine Nacht in Venedig

Osnabrück. Die Dokumentation „Eine Nacht in Venedig“ (Arte, Mittwoch, 21.40) zeigt die architektonische Faszination der Lagunenstadt von ihrer menschenleeren Seite.

So haben Sie Venedig mit Sicherheit noch nie gesehen. Dunkel und verlassen schimmert nur wenig Kunstlicht durch die nächtliche Stille der Lagunenstadt. Dann betritt der italienische Filmjournalist Alberto Angela die Gassen der Serenissima und hebt zu einem kunsthistorischen Stadtbummel der besonderen Art an. Von der Piazza San Marco geht es in und unter den Markusdom, zur einstigen Schiffswerft und schließlich bis in das 1996 niedergebrannte und wieder errichtete Teatro La Fenice.

Nach „Eine Nacht in Florenz“ lässt Regisseur Gabriele Cipollitti seinen Protagonisten Angela nun durch Venedig flanieren. Ungestört von Touristenmassen entwickelt sich der Rundgang zu einem sehenswerten Stadtporträt, das sich auf die Geschichte und Architektur konzentriert. Dabei wird auch mit einigen Missverständnissen aufgeräumt. Zum Beispiel darüber, warum die Seufzerbrücke wirklich Seufzerbrücke genannt wird. Die armen Teufel, die einst als Gefangene über diese Brücke in den Kerker geleitet wurden, werden es schon gewusst haben. Auch wenn der zumeist ohne Unterlass quasselnde Stadtführer Angela manchmal etwas zu viel redet, entfaltet Cipollitti mit seinen opulenten Bildern der prunkvollen Architektur eine einmalige Wirkung.

Wertung: 4 von 6 Sternen.