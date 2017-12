Auf Bierkisten aufgebaut Panne bei „Wer wird Millionär?“ – Monitor kippt um

Osnabrück. Panne bei „Wer wird Millionär?“: Mitten in der Sendung fiel am Montagabend ein Monitor um. Das Gerät stand lediglich auf zwei Bierkästen. Moderator Günther Jauch nahm es mit Humor und improvisierte kurzerhand eine Studioführung.

Dass Günther Jauch unerwartete Pannen nicht aus der Bahn werfen können, weiß das deutsche Fernsehpublikum spätestens seit dem Torfall von Madrid. Beim Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im April 1998 war das Tor umgekippt. Jauch und sein Co-Moderator Marcel Reif mussten live auf Sendung 76 Minuten überbrücken, bis der Ball endlich rollte.

Improvisationstalent gefragt

Ihre Sprüche gehören in jedes Standardwerk für improvisierte Moderation. „Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan“, entfuhr es irgendwann Reif. „Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, […] das erste Tor ist schon gefallen!“ informierte Jauch die Zuschauer. Das Team bekam für seine Kommentare den Bayrischen Fernsehpreis 1998.

Am Montagabend war das Jauch’sche Improvisationstalent bei „Wer wird Millionär?“ einmal mehr gefragt. Ganz so lange wie in Madrid musste der Moderator allerdings nicht durchhalten.

Ein lautes Poltern

Der 18-jährige Einser-Abiturient Maximilian Heer aus Olpe hatte gerade die erste Frage auf dem Schirm: „Was haben Pocher, Geissen, Kahn und Welke gemeinsam?“ „Den Vornamen“, platzte es aus dem Quiz-Kandidaten heraus – bevor Jauch auch nur eine der Antwortmöglichkeiten vorgelesen hatte.

Das Publikum lachte und klatschte, doch der Jubel wurde plötzlich von einem Poltern unterbrochen. „Irgendwie sind jetzt Geister zu Werke – und zwar in jeder Hinsicht“, sagte Jauch. Irritiert blickte sich Heer nach der Quelle des Geräuschs um. Ein großer Monitor, der Jauch bei seinen Ansagen unterstützt, war umgekippt. Kein Wunder: Das Gerät hatte lediglich auf zwei Bierkästen gestanden. „Wenn das der Gewerbeaußendienst sieht. Liegt noch jemand drunter?“, scherzte Jauch.

Umfangreiche Ermittlungen zum Tathergang

Redaktionstechniker hoben den Bildschirm auf und versuchten ihn wieder in Gang zu bringen. „Ein halbes Dutzend Diplomingenieure, die kurzfristig aus Köln an den Tatort zusammengezogen wurden, haben mit den umfangreichen Ermittlungen zum Tathergang begonnen“, kommentierte Jauch.

Das Problem ließ sich aber offenbar nicht an Ort und Stelle beheben. Unter Lachern des Publikums trugen die Mitarbeiter das Gerät aus dem Studio, während Jauch dem Publikum die Quizarena und die Informationen auf seinem Pult-Bildschirm vorstellte.

Den großen Monitor brauche er ohnehin nicht mehr, jetzt, wo er einen Kandidaten habe, der sich sogar ohne Antwortoptionen zur Lösung knobele. „Ein Medium. Alles, was ich nicht sehe, wird er mir sagen“, sagte Jauch.

Einen neuen Bildschirm gab es dann nach der Werbepause. „Wer will fleißige Handwerker sehen“, stimmte Jauch als passendes Lied an. Auf dem Monitor erschien nach dem Einschalten nur ein Wort: „Aua!“