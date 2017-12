Attacke auf Atomanlagen Arte-Doku thematisiert nukleare Terrorgefahren

Osnabrück. Wie Fanatiker mit relativ einfachen Mitteln ein Maximum an Terror hervorgerufen können, zeigt die Arte-Dokumentation über „Atomkraftwerke im Visier“.

Eine Horrorvorstellung: Eigentlich dachte man, die Anschläge vom 11. September 2001 wären das Verherrendste, was der internationale Terrorismus an Zerstörung verursacht hat. Was aber, wenn Terroristen eine mit radioaktiven Elementen versehene „schmutzige Bombe“ zünden? Oder sie Angriffe auf Atomanlagen verüben? Etwa per Flugzeug, Boot, durch Drohnen oder als Cyberattacke? Bei einem erfolgreichen Angriff wären die Folgen desaströs: Tausende wären Strahlenopfer, die Auswirkungen auf die Natur und die Ökonomie des Landes verherrend. Wie wahrscheinlich ist eine Katastrophe mit ähnlichen Folgen wie in Hiroshima und Nagasaki? Oder wie in Tschernoby l und Fukushima? Es ist ein heikles, oft totgeschwiegenes Thema: Schließlich will man Terroristen nicht „auf Ideen“ bringen. Dabei sind Atomkraftwerke schon längst im Visier von politischen Fanatikern, wie Geheimdienste wissen. Und die Ausgaben für Gegenmaßnahmen steigen ständig. Dabei schreibt die Atomindustrie schon lange rote Zahlen. Können die Betreiber da noch Schritt halten? Sind die Gegenmaßnahmen effektiv? Sachlich, aber nicht reißerisch, dafür investigativ klärt diese Dokumentation auf. Und hinterlässt dabei ein mulmiges Gefühl.