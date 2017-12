100 Jahre Finnland Sehenswerte Doku: „Finnland - Geschichte eines unabhängigen Landes“

Osnabrück. Einen Tag vor dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Finnlands zeigt Arte am Dienstag um 22.10 Uhr ein sehr sehenswertes historisches Porträt des Landes.

Finnland. Da werden Reiseträume wahr. Das „ Land der 1000 Seen „, das in Wirklichkeit nach offizieller Zählweise 187.888 Binnengewässer aufweist, beherbergt auf einer Fläche, die beinahe so groß ist wie Deutschland, gerade einmal rund 5,5 Millionen Einwohner. Somit bleibt viel Platz für unberührte Natur. Aber auch, wenn es jedes Jahr viele Millionen Touristen in die Wintersportorte und in die „Mökkis“, die einsamen Sommerhäuser an den Seen zieht, wissen die wenigsten ausländischen Besucher um die Geschichte des Landes, das erst vor 100 Jahren seine Unabhängigkeit erklärte.

Leider zunächst mit fatalen, äußerst blutigen Folgen. Bereits der Finnische Bürgerkrieg Anfang 1918 kostete viele tausend Finnen ihr Leben. Auch nach dem Ende der Kampfhandlungen fielen noch tausende Menschen Racheaktionen, Hungersnöten und Seuchen zum Opfer.

Obwohl Finnland heute genauso wie zahlreiche andere Länder mit dem Virus eines erstarkenden Rechtspopulismus zu kämpfen hat, so gilt es doch in vielerlei Hinsicht als eine Vorzeigenation, die auf ihre Demokratie und sozialen Errungenschaften stolz sein kann. Derzeit überrascht das Land den Rest der Welt mit einem innovativen Experiment zum „ Bedingungslosen Grundeinkommen „.

Geopolitische Zeitreise

Anlässlich des 100. Jahrestages der Unabhängigkeit Finnlands am 6. Dezember strahlt Arte nun am Abend davor einen äußerst sehenswerten Dokumentarfilm über die junge finnische Republik aus. Für „Finnland – Geschichte eines unabhängigen Landes“ begibt sich Filmautor Olivier Horn auf eine spannende geopolitische Zeitreise, die im 13. Jahrhundert ansetzt und viel Neues und Erhellendes für die meisten Zuschauer bereithält.

Ausgehend von der Gründung der Stadt Turku im 13. Jahrhundert spannt Horn einen weiten Bogen von der Zeit der Christianisierung jener Region bis heute. Im Mittelpunkt dabei stehen freilich die Einflüsse Schwedens und Russlands auf die Entwicklung und das Fortbestehen Finnlands bis zum heutigen Zeitpunkt.

Aber während die Vorgeschichte der heutigen Republik relativ schnell erzählt wird, konzentriert sich Horn insbesondere auf die Zeitspanne der blutigen Wirren von der auch für Finnland nicht unbedeutenden Oktoberrevolution in Russland bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Jener ersten Hälfte des Jahrhunderts, in der Finnland vier Kriegen ausgesetzt war und als Spielball zwischen den Großmächten zerrieben zu werden drohte.

Der böse Begriff der „Finnlandisierung“, mit dem Finnland während der Zeit des Kalten Krieges in seiner Eigenschaft als kleines Nachbarland zur UdSSR seine politische Entscheidungsfreiheit abgesprochen wurde, fällt im Film erst spät. Und wird bereits im Vorfeld entkräftet. Denn anders als viele andere Nachbarstaaten Russlands blieb Finnland von sowjetischen Machtansprüchen verschont. Stattdessen wurde die UdSSR zu Finnlands wichtigstem Handelspartner.

Vertrauen in Jugend und Zukunft

Auch wenn die geopolitischen Aspekte der Geschichte Finnlands den Schwerpunkt dieser Dokumentation bilden, bleibt auch Platz für Kunst und Kultur als wichtige Pfeiler der jungen Republik. Zahlreiche Archivbilder, insbesondere Ausschnitte der Filmpioniere Aho & Soldan, sowie Interviewausschnitte mit Historikern und Zeitzeugen wie der finnischen Ex-Präsidentin Tarja Halonen bereichern die Dokumentation über das Land, das vor allen Dingen stets auf „seine Jugend und sein Vertrauen in die Zukunft“ setzt, wie es im Film heißt.

Arte, Dienstag, 05. Dezember, 22.10 Uhr: „Finnland – Geschichte eines unabhängigen Landes“. Online verfügbar in der Arte-Mediathek vom 05. Dezember 2017 bis 04. Januar 2018.